АЕБ: легализация параллельного импорта может привести к росту контрафактных запчастей

Кроме того, такое решение в долгой перспективе, вероятно, негативно скажется на развитии экономики, так как приведёт, в том числе, к сокращению инвестиций в РФ.

Российский рынок автозапчастей переживает серьёзный кризис: по-прежнему наблюдается нехватка комплектующих, в частности, остро стоит вопрос с продукцией тех брендов, которые свернули бизнес РФ из-за геополитических потрясений. Кроме того, игроки этой сферы бизнеса сообщают о нарушениях логистических цепочек, а также наблюдается рост цен на товары, которые в стране есть (причина – волатильность курсов валют и удорожание доставки).



В результате законодателям и представителям этой сферы бизнеса пришлось думать о том, как можно хотя бы частично «сгладить углы» в этой ситуации. Ещё в апреле было предложено разрешить параллельный импорт, а в текущем месяце норма была одобрена. Напомним, речь идёт о схеме, которая позволяет через посредников ввозить в страну запчасти без защиты товарных знаков.

Согласно приказу Минпромторга, опубликованному в начале мая 2022-го, в список для параллельного импорта вошли запчасти для машин различных марок (а также сами автомобили), в их числе: Land Rover, Jeep, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Cadillac, Chevrolet, Renault, Mitsubishi, Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Infiniti, Nissan, Honda, Volvo и многие другие.



Не все поддерживают легализацию параллельного импорта в РФ, во всяком случае, если речь идёт о долгосрочной перспективе. Соответствующий меморандум на своём сайте опубликовала Ассоциация европейского бизнеса. Так, в АЕБ считают, что это приведёт к негативным последствиям для социально-экономического развития страны.

В частности, в АЕБ предполагают, что снятие запрета на параллельный импорт в дальнейшем будет способствовать снижению объёмов инвестиций в экономику РФ, а также сокращению объёмов легально поставляемых товаров (в том числе автомобилей и запчастей). Кроме того, из-за этого появится риск появления неравных условий ведения бизнеса, так как правообладатели вкладывают средства в продвижение брендов и товаров на рынке, а параллельные импортеры используют уже готовую инфраструктуру.



Ещё одним отрицательным для российской экономики последствием может стать замедление локализации производств правообладателей (речь, вероятно, идёт в том числе о тех компаниях, которые пока приостановили бизнес в РФ, а не завершили/продали его полностью). Также в АЕБ высказывают беспокойство касательно возможности увеличения объёмов ввоза контрафактных автодеталей (это напрямую отразится на конечных потребителях, то есть обычных автовладельцах).

В Ассоциации настаивают на том, что легализация параллельного импорта должна носить временный характер: цель этого шага – обеспечить наличие той продукции, поставки которой невозможны из-за санкций и её выпуск не локализован. Эксперты добавили, что не следует разрешать параллельный импорт в отношении тех товаров, поставки которых продолжаются или же в РФ есть официальный импортёр.



Напомним, ранее представители рынка деталей для автомобилей рассказали о перспективах этой сферы бизнеса: товары продолжат дорожать вне зависимости от валютного курса из-за удорожания доставки и включения в цепочки посредников.

