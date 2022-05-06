Прогноз по рынку автозапчастей в РФ: цены на детали продолжат расти

Рынок автозапчастей в РФ по-прежнему находится в кризисе: на ситуацию влияют нехватка комплектующих (особенно остро стоит вопрос с теми брендами, которые покинули Россию на фоне геополитических потрясений), нарушения логистических цепочек, а также рост цен на те товары, которые в стране ещё есть – это объясняется волатильностью курсов валют и удорожанием доставки.

О том, что сейчас происходит на рынке автодеталей, а также о его ближайшем будущем изданию Autonews.ru рассказал член президиума Союза автоэкспертов и оценщиков Андрей Афанасьев. По его словам, на сегодняшний день нет серьёзных изменений на рынке небольших независимых оптовых компаний: запчасти им по-прежнему поступают, так как солидная их доля импортируется из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (в том числе из ОАЭ). Часть поставок обеспечивали ЮАР и Бразилия.

Эксперт пояснил, что сейчас серьёзные проблемы есть у крупных официальных импортеров автозапчастей: они касаются конкретных брендов, которые приостановили деятельность в РФ. Андрей Афанасьев отметил, что основные сложности у небольших независимых оптовых компаний возникли, когда резко взлетел курс доллара. Помимо этого, проблемы были из-за ситуации с контейнерными перевозками – контейнеры с автозапчастями не доходили до РФ. Однако к сегодняшнему дню большинство участников бизнеса уже перестроили логистику.



После того как контейнерные перевозчики отказались осуществлять поставки в Россию представители сферы бизнеса стали активно использовать альтернативные каналы поставок – через Турцию, Грузию или Армению. По словам эксперта, ограничения по грузоперевозкам серьёзно отразились на северо-западном направлении, при этом часть южных портов по-прежнему работает (хотя перевалка грузов и здесь стала ощутимо меньше). Из-за этого теперь в РФ снова начали использовать посреднические схемы поставок комплектующих через третьи страны. Андрей Афанасьев уточнил, что речь идёт именно о розничном рынке, а не о конвейерных поставках запчастей и комплектующих, отправляемых на сборочные производства и крупным сетям станций техобслуживания.

В дальнейшем цены на автозапчасти продолжат расти вне зависимости от валютного курса, считает эксперт. Он пояснил, что резкий ценовой скачок (он доходил до 50-100%) в начале марта был связан в том числе со всплеском спроса и неопределённостью (продавцы не понимали, что будет с дальнейшими поступлениями деталей). Сейчас происходит частичный откат: на часть продукции стоимость снизили на 20-25%. Андрей Афанасьев подсчитал, что (при условии относительно стабильного валютного курса) повышение ценников на рынке запчастей к июню по сравнению с январем 2022-го будет равно в среднем 50-70%.



Касательно оригинальных запчастей брендов, прекративших деятельность в РФ, представители сферы бизнеса рассчитывают на параллельный импорт. Напомним, Минпромторг одобрил схему, которая позволяет через посредников ввозить в страну запчасти без защиты товарных знаков. Эксперт отметил, что импортировать продукцию можно будет из Арабских Эмиратов. В случае, если компании начнут препятствовать заключению таких сделок между импортерами в других странах и российскими юрлицами, покупатели смогут обойти запреты либо с помощью разделения поставок, либо за счёт регистрации юрлица в другой юрисдикции (к примеру, в любой стране Таможенного Союза).

Андрей Афанасьев считает, что в ближайшей перспективе (до конца текущего года) «рынок автозапчастей из рынка потребителя будет превращаться в рынок продавца»: они будут диктовать свои цены и условия клиентам. Он пояснил, что объёмы комплектующих, которые были до кризиса, быстро компенсировать не получится. Это значит, что цены продолжат расти, так как увеличатся логистические издержки, а также маржинальные ожидания продавцов.

