Антикризисные меры для авторынка РФ: хотят отменить один штраф и ввести параллельный импорт

Рынок новых автомобилей и автозапчастей в России продолжает испытывать кризис. Как в АЕБ сообщали на прошлой неделе, в марте 2022 года в стране было реализовано всего 55 129 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей: этот результат на 62,9% меньше, по сравнению с показателем того же месяца 2021-го. Отметим, по итогам первого квартала авторынок РФ упал на 28% – с января по март дилеры продали 277 332 шт. (сюда включены данные по брендам BMW, Mini и Mercedes-Benz).



Сейчас самые разные представители отрасли пытаются найти варианты выхода из нынешней ситуации. С очередным пакетом антикризисных мер выступили в Национальном автомобильном союзе (НАС). Как сообщает Autonews.ru, этот документ был направлен председателю правительства Михаилу Мишустину.

Одной из главных мер, перечисленных в документе НАС, является параллельный импорт: речь идёт об обеспечении поставок на рынок РФ автозапчастей, которые закупаются на других рынках без участия и официального разрешения самого производителя и владельца бренда. Предполагается, что это сократит нехватку запчастей, которая возникла из-за нарушения логистических цепочек и приостановки работы в РФ многих ключевых игроков.



Напомним, это, а также волатильность курсов валют привели ещё к значительному росту цен на имеющиеся товары. В НАС подсчитали, что ценники на рынках запчастей, шин, масел и автохимии уже увеличились на 50-150%. Ранее кабмин подготовил список позиций для официального перехода на параллельный импорт (он включал в себя автозапчасти), однако (на дату 7 апреля) Минпромторг РФ этот список не утвердил.

Часть участников рынка считает, что отменять ныне действующий запрет на параллельный импорт не стоит, так как нехватку запчастей можно будет ликвидировать за счёт аналогичных товаров из юго-восточной Азии, Турции и некоторых других стран, не вводивших санкции в отношении РФ. Правда, другие представители отрасли уверены в том, что закрыть таким образом дефицит всех товаров всё же не получится. При этом не стоит исключать возможности того, что при организации параллельного импорта в стране окажется много контрафактной продукции.



Ещё одной мерой от Национального автомобильного союза стало предложение полностью отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и коммерческой техники. Стоит напомнить, что сейчас процедура не обязательна почти для всех физлиц, владеющих «легковушками». Исключения составляют те, кто перепродаёт машину в возрасте более четырёх лет или вносит изменения в конструкцию.

Кроме того, в НАС считают, что нужно отменить штрафы за неисправные автомобили. Речь идёт о наказании, предусмотренном частью 1 статьи 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена…». Предложение вызвано проблемами с поставками запчастей. Отметим, сейчас размер взыскания составляет 500 рублей.

