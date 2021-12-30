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Окончательно одобрено: техосмотр для легковых машин официально отменён

30.12.2021 64 0 0

У автовладельцев по-прежнему останется возможность отправить свою машину на проверку технического состояния в добровольном порядке. Правда, не ясно, будет ли куда отправлять: многие операторы ТО свернут бизнес.

 

О том, что большинство автовладельцев не проходят ТО по закону, а просто покупают диагностические карты, власти заявили несколько лет назад. После этого законодатели пытались ужесточить нормы, регулирующие техосмотр транспортных средств. Так, была введена обязательная фотофиксация процедуры проверки машин, причём в файлах должна была быть привязка к месту пункта ТО. Но мошенники довольно быстро научились обходить все нововведения. В итоге власти перешли к радикальным мерам: летом 2021-го в ГИБДД выступили с инициативой по отмене ТО для легковых машин, принадлежащих физлицам.

Предложение вызвало множество споров и, конечно же, недовольство операторов ТО. Несмотря на это, инициативу подхватили в правительстве: соответствующий законопроект сравнительно недавно в трёх чтениях приняла Госдума РФ, затем одобрил Совет Федерации, а теперь он прошёл финальную инстанцию: президент России Владимир Путин подписал документ сегодня вечером, 30 декабря.

Согласно утверждённым поправкам в закон о техосмотре, обязательным останется техосмотр для легковых автомобилей (в возрасте старше четырёх лет), принадлежащих физлицам, в случае, если они меняют владельца, а также в случае внесения в конструкцию изменений (к примеру, при переводе машины на газ). Напомним, для коммерческих перевозчиков (включая «легковушки» такси) будут действовать прежние правила.

Как уже сообщалось ранее, операторы ТО заранее объявили о том, что большинство из них свернут бизнес в случае одобрения нормы об отмене обязательного техосмотра. Судя по всему многие представители бизнеса решат не получать аккредитацию в 2022 году. Продолжать работать им будет невыгодно. Однако в итоге это может вылиться в проблемы как для физлиц, пожелавших отправить машину на проверку в добровольном порядке, так и для собственников коммерческого транспорта.

Ещё одним касающимся автомобилистов документом, который сегодня подписал глава государства, стал законопроект, об ужесточении наказания для лихачей-рецидивистов. Так, были приняты поправки в Уголовный кодекс РФ, предполагающие появление новой статьи 264.2 «Нарушения ПДД лицом, подверженным административному наказанию или лишённому права управления транспортным средством».

Новое наказание будет распространяться на граждан, которые садятся за руль, будучи лишёнными прав за превышение скорости на 60 км\ч (или более), либо за выезд на встречную полосу движения. Если они в очередной раз будут пойманы на том же серьёзном нарушении ПДД, то им «светит» уголовное наказание. Провинившимся могут как выписать штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (либо в размере заработной платы осуждённого за 1-2 года), так и лишить свободы на срок до двух лет (решение будет принимать суд).

Стоит напомнить, что новая статья в УК будет учитывать только те правонарушения, по которым ранее у граждан «уже были судебные решения». Это означает, что санкции не будут распространяться на тех водителей, которых ранее оштрафовали за превышение скорости на 60 км/ч и более, но с помощью дорожных камер (такие постановления обходятся без суда).

Россия авто и общество техосмотр ПДД законы

 

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