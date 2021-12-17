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  • Уголовная ответственность для «лихачей»: злостным нарушителям ПДД готовят новое наказание

Уголовная ответственность для «лихачей»: злостным нарушителям ПДД готовят новое наказание

17.12.2021 60 0 0

Законодатели намерены строже наказывать тех водителей, игнорирующих правила дорожного движения, которые ранее были лишены прав.

 

В России продолжается работа над нормами, которые регулируют поведение водителей на дорогах и контролируют соблюдение всеми участниками правил дорожного движения. В частности, в последнее время власти активно занимаются проблемой автомобилистов-лихачей, которые нарушают скоростной режим и совершают опасные маневры, при этом зачастую выкладывают соответствующие видео в соцсети.

В текущем году было зафиксировано несколько громких ДТП, в их числе авария, произошедшая в начале апреля с участием блогера Эдварда Билла, вызванная выездом на встречную полосу на Смоленской площади. Ещё одно серьёзное происшествие случилось 20 ноября: Саид Губденский также оказался на «встречке» на Кутузовском проспекте, в результате погиб и сам водитель, и его пассажир.

После этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился к депутатам с предложением усилить борьбу с «хулиганством на дорогах». В частности, он предложил ввести уголовную ответственность для злостных нарушителей ПДД. Задачу по разработке соответствующего законопроекта поручили группе депутатов во главе с представителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым.

Сейчас стало известно о подвижках в этом вопросе: о них сообщает «Коммерсант» со ссылкой на первого заместителя председателя партии в Госдуме Дмитрия Вяткина. Он пояснил, что бороться с «лихачами» призваны поправки в Уголовный кодекс РФ: предлагается пополнить документ новой статьёй 264.2 «Нарушения ПДД лицом, подверженным административному наказанию или лишённому права управления транспортным средством».

Согласно законопроекту, новое наказание будет распространяться на граждан, которые садятся за руль, будучи лишёнными прав за превышение скорости на 60 км\ч (или более), либо за выезд на встречную полосу движения. Так, если их в очередной раз поймают на том же серьезном нарушении ПДД, им «светит» уголовное наказание. В списке вариантов наказаний есть как штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, так и лишение свободы на срок до двух лет.

Причём по словам авторов поправок, новая статья с более серьёзным наказанием будет применяться не за сам факт управления автомобилем без прав, а за определённые виды нарушений, на которых поймали таких водителей. Депутат уточнил, что «новый состав учитывает исключительно правонарушения, по которым ранее уже были судебные решения». Это означает, что санкции не будут распространяться на тех водителей, которых ранее оштрафовали за превышение скорости на 60 км/ч и более, но с помощью камеры (такие постановления обходятся без суда).

Депутат отметил, что поправки, предполагающие появление новой статьи в УК РФ, уже поддержали в государственно-правовом управлении президента, а также в Белом доме. В ближайшее время должен «подоспеть» и отзыв Верховного суда. Инициаторы рассчитывают, что поправки будут внесены и приняты до конца текущего года.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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