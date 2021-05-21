Не в лоб, так в глаз: как после реформы 2021 года пройти техосмотр, если пройти его нельзя?

Владельцы новых машин, которым проходить техосмотр пока не надо, могут спать спокойно. Остальные – готовьте валерьянку. Скажу сразу: я не буду выкладывать данные своей машины, место и время проведения ТО. Потому что пройти его, как говорится, «в лоб» сейчас практически невозможно. А если в лоб нельзя, попробуем пройти иначе. Как именно, вслух говорить не буду, но повторю: свою машину показывать не буду и даже подпишусь псевдонимом. Ибо чревато.

Главное – страховка!

Под чужой фамилией я невероятно смелый, поэтому скажу прямо: давненько я не ездил проходить техосмотр на машине. С тех пор, как его начали продавать страховщики, надобность в этой процедуре пропала окончательно. Со страховщиками вообще жилось легче: им всегда очень хотелось продать полис ОСАГО, а без ТО этого сделать невозможно. Поэтому работники страховых легко и непринуждённо продавали техосмотры всем клиентам, нуждающимся в страховке. Последние несколько лет я вообще никуда не ездил, а полис ОСАГО и бланк техосмотра мне просто привозили домой. И я уверен, что привозили не только мне, а такое формальное прохождение техосмотра для заключения ОСАГО стало нормой.

Можно было, конечно, и не наглеть, а ездить на ТО самому. В этом случае его тоже давали всем подряд, но получалось чуть дешевле – 900 рублей вместо 1500 за «заочное» прохождение. Мне время дороже, так что был доволен и суммой в полторы тысячи.

Затем началась пандемия. Разрешали ездить с просроченными водительскими удостоверениями и с просроченным техосмотром. Правда, со вторым скоро начались сложности: те, кто успел легально купить ОСАГО, внезапно поняли, что в случае ДТП этот полис без пройденного техосмотра не всегда работает. А спустя ещё некоторое время выяснилось, что ездить без ТО нельзя вообще, и если не пройти ТО, полис тоже будет недействительным. И оно бы всё ничего: отдал те же самые полторы тысячи – и нет проблем. Однако нет. Регламент ТО тоже поменялся. Я не буду повторять того, что там изменилось (об этом речь пойдёт чуть ниже, когда я буду говорить о посещении станции техконтроля), но от субъективной оценки (на которую всё равно всем плевать) не удержусь. Этот регламент настолько суров и дурен, что повысить безопасность на дорогах не в состоянии в принципе.

Единственная цель его пересмотра – повысить сумму взяток, которые частично уйдут кому положено, а частично должны осесть в руках владельцев этих самых пунктов ТО. Потому что требования к этим пунктам тоже идиотские: мне, например, совершенно плевать, из какой смотровой канавы будут глядеть на ржавые рычаги моего ведра: 1,3- или 1,5-метровой. Но в регламенте эти требования тоже есть, и на их выполнение требуются деньги. Одним словом, не могу не вспомнить Виктора нашего Степаныча с его бессмертным «хотели как лучше, а получилось как всегда». Хотя больше похоже, что лучше не хотели. Хотели именно как всегда.

Итак, подходит к концу срок действия ОСАГО. Как всегда, звонок от агента: «Будем делать страховку?». Конечно, будем. Деваться-то некуда. Да и мало ли, вдруг пригодится, не дай бог. Так что делаем, но что с техосмотром? Он у меня тоже заканчивается.

Оказывается, пока я ещё могу сделать ОСАГО по старой диагностической карте: помогла пандемия, которая внесла свои коррективы в срок её действия. Но как только срок действия закончится, полис работать не будет. Так что сделать ОСАГО можно со старой диагностической картой (конечно же, действующей), но техосмотр пройти тоже надо. Иначе у меня уже на следующий день вместо полиса будет бесполезная бумажка. И вот тут начинается главное: как его пройти?

Ещё походит!

Агент поясняет: у компании-страховщика есть договорённость с несколькими пунктами ТО, так что я могу оплатить техосмотр вместе со страховкой, выбрать время и место проведения ТО, приехать туда и пройти всю процедуру. Время прохождения стандартное – 20 минут. И ехать туда теперь нужно в любом случае, потому что ведётся обязательная фотофиксация прохождения ТО. Пройду ли я техосмотр? Ну… Наверное… Если нет, то вот мой номер телефона. Но, наверное, пройдёте. Хотя…

Оk, понятно. Нервы всё-таки трепать будут. Но и назад пути нет. Поэтому вот вам 2100 рублей (ага, стало заметно дороже – раньше с моим присутствием это стоило бы, как я уже говорил, 900 рублей), а я побежал в аптеку за каким-нибудь антидепрессантом.

Антидепрессант я купил, но не в аптеке, а в известном красном и белом магазине. Потому что стал читать направление на ТО, полученное у агента после оплаты, и требования к машине. И вот что я узнал.

Первый пункт в направлении гласит: «Автомобиль должен быть чистым и технически исправным (будет производиться фотографирование для базы ГИБДД)». Ну а дальше идёт всё то, что расшифровывает понятие «технически исправным». По большому счёту, недопустимо только то, что может быть видно на фотографиях, сделанных для ГИБДД. То есть, даже по направлению от агента нельзя приезжать на машине со следами ДТП, со сквозной коррозией, с разбитой или нештатной оптикой (в том числе с тонированной или самостоятельно установленной дополнительной). Нельзя приматывать к машине скотчем бампер или крепить его на саморезы с торчащими головками. И никак не допускается приезжать на машине, пережившей «тюнинг»: кенгурятники, обвесы, антикрылья, выхлоп, расширители арок. Всё это вне закона.

Ещё к видимым повреждениям (этого нет в направлении, но было озвучено на месте прохождения ТО) относят замершие в среднем положении дворники. Они могут не работать (ха-ха-ха), но на фотках должны быть в штатном положении. Конечно же, не могут стоять нештатные фаркопы и ГБО, детали которого видны на фотографиях. В общем, внешне всё должно быть в идеальном состоянии и «по заводу».

Уже на этом пункте я немного приуныл, потому что года три назад на моей машине встала колом «метла» на заднем стекле. Ремонт мне оценили в 15 тысяч, но я слишком горд, чтобы отдавать за ненужную мне вещь столько денег. Машина у меня не новая (2007 год выпуска и 200 тысяч пробега), но слежу я за ней хорошо. «Метла» – это единственное, что меня расстроило. С перепугу и под действием антидепрессанта я разобрал механизм заднего стеклоочистителя, прочистил его и смазал. И «метла» снова заработала. А вы говорите – 15 тысяч. Ага, сейчас.

В общем, внешне машина готова. Теперь читаем направление дальше. Пункт звучит мягко: «Также просим обратить внимание на… ». То есть желательно, но не обязательно. Так на что же надо обратить внимание?

Первое – трещины на лобовом стекле. Причём если они очень заметны (или стекло вообще разбито) и их нельзя не заметить на фотографии, то пройти ТО не получится даже «по рекомендации» от страховой.

Второе – шины. Остаётся только догадываться, в каком состоянии должны быть шины, чтобы издалека на фотографиях было заметно, что с ними что-то не так… Вероятно, зимние с частично выпавшими шипами (дело происходит в мае) или совсем лысые с торчащим кордом.

Третье – течи моторного масла и других жидкостей. Четвёртое – должны работать все лампочки. Пятое, шестое, седьмое – это требования иметь документы на все переделки, которые невозможно скрыть на фотографиях (ГБО, фаркоп, багажник на крыше).

И последний пункт – наличие катализатора. С вырезанным катализатором (или каталитическим нейтрализатором, для зануд) пройти ТО, увы, нельзя.

Моя машина проходит по всем пунктам, кроме последнего. Да-да, мне стыдно (нет), но катализатор был вырезан при пробеге около 185 тысяч километров. Покупать новый за треть стоимости автомобиля меня не заставит никакой регламент.

Как понимать эту фразу: «Просим обратить внимание на… »? Обязательно всё это или нет? Это я узнаю только на станции техконтроля.

Нет – и ладно

Подъезжаем к назначенному времени – опаздывать нельзя, каждые 20 минут въезжает новая машина. Жду, смотрю на Тигуан, который пытается пройти ТО. Машина свежая, но владелец не выглядит счастливым. Чуть позже узнал: его завернули. Это на Тигуане? Который обслуживал дилер? И который приехал с таким же направлением от моего страховщика? Ой-ой-ой… Однако отступать некуда. Заезжаю на линию, выхожу из машины. Пока её фотографируют в начале процесса, смотрю, что тут есть.

В общем-то, всё есть. Тормозной барабанный стенд, газоанализатор, прибор для проверки света. Блин, газоанализатор… А я без «ката». Ну ладно.

Интересно, что осмотр начинается с шин. У меня они новые, так что делаю вид сильного независимого мужчины и смотрю, как специалист проверяет маркировку. И сверяет её с табличкой на стойке кузова. Колёса штатные, шины новые, так что всё в порядке. Следующий пункт – тормозной стенд.

Вот на эту деталь прошу обратить внимание. Несмотря на то, что этот техосмотр полулегальный, с нерабочими тормозами его пройти нельзя. Об этом предупреждает специалист. Мол, извини, но если тут что-то пойдёт не так, дальше смотреть смысла нет. Конечно, я посмотрю и напишу, что не так (если хочешь), но техосмотр всё равно будет провален. Хоть он и по направлению от страховщика.

Передняя ось пролетает с запасом, всё очень хорошо и по тормозной силе, и по разнице тормозных сил на правом и левом колёсах (допускается 20% разницы, у меня на стенде – 5%, и это очень неплохо). Задняя ось тоже проходит с запасом, хотя разница в силах заметно больше. Видимо, дело в том, что недавно пришлось заменить правый тормозной суппорт взамен убитого временем. И с новым суппортом тормозная сила оказалась больше, даже несмотря на то, что тормозной диск там был немного сожран заклинившим старым суппортом. Но мне уже плевать – прошёл. Остался стояночный тормоз. «Ручник» тоже показал себя молодцом, выдав необходимую силу. Правда, уже на грани. Это странно, потому что там тоже всё всегда обслужено и чисто. Ну да бог с ним, главное – прошёл. А вот предыдущий Тигуан, оказывается, на тормозах и срезался. Одно из задних колёс вообще не тормозило, хотя машину владелец до сих пор обслуживает у дилера. И теперь этот владелец поехал к дилеру вставлять ему пистоны. Удачи, браток!

Теперь проверяем свет. Тут одно замечание: левая фара светит чуть выше. Но специалист просто немного крутит регулировку, и вопросов к свету нет. Нет вопросов и к работе сигнала и стеклоочистителей (не зря вчера «метлу» делал!).

Весь остальной техосмотр – это просто формальность. Никто даже не попытался сунуть под хвост машине газоанализатор или проверить что-то ещё. В итоге техосмотр пройден, хотя и с замечаниями (не горит одна из двух лампочек подсветки номера и нет аптечки). Аптечку предложили тут же купить, но так как диагностическая карта была у меня уже в руках, я сделал невероятную подлость и отказался от неё (тут за неё просили приблизительно три цены). На меня посмотрели, как на урода, но ничего не сказали.

Странно, что порошковый огнетушитель, который лежит у меня в багажнике, оказался не просроченным. Я про него уже давно забыл. А про знак аварийной остановки, которого у меня сроду не было, забыли спросить меня. Ну и хорошо.

Пройдёт или нет?

В общем-то, я уже говорил, с чем приезжать на ТО бессмысленно даже по протекции страховой. Но надо внести ясность во второй пункт, где советуют «обратить внимание». Как сказал специалист пункта осмотра, в целом к этим пунктам не придираются. Но могут всё-таки дать от ворот поворот, если таких мелких погрешностей слишком много. Например, фары целые, но не горят, при этом не работают дворники, стоят разные шины (тем более если нештатной размерности) и не работает какой-нибудь замок двери. То есть, если состояние машины слишком запущено. А вот два-три незначительных огреха простят.

Тем более прощают всё, чего не видно невооружённым глазом. Например, тот же катализатор, которого уже давно нет. Это, конечно же, прекрасно, но можно ли при всём при этом приехать и пройти ТО просто «в лоб», безо всяких договорённостей со страховщиками? О, вот тут не всё так просто.

Моя машина не прошла бы точно (катализатор, подсветка номера, отсутствие знака аварийной остановки и аптечки). Конечно, всё это решаемо (кроме катализатора), но всё же. Тем не менее многие сейчас уже пытаются проходить ТО самостоятельно. Но некоторые вещи всё равно забывают.

Например, если на панели горит Check Engine или любая другая «ошибка» (причём без разницы, почему и какая), машина техосмотр не пройдёт. Не пройдёт, если заметят «стреляную» подушку безопасности, если не будет работать механизм ремня безопасности (ремень не будет втягиваться в катушку), если нет противосолнечного козырька, если набух старый тормозной шланг или на нём есть какая-нибудь потёртость, если на руле надет чехол (!), если нет брызговиков или часть лобового стекла перекрывает видеорегистратор или что-то ещё. Если во время осмотра заметят, что подтекает какая-то жидкость (масло по стыку мотора или коробки, масло из редуктора заднего моста – любая жидкость), то это тоже может стать поводом для отказа.



Нет ничего странного в том, что «в лоб» стараются сюда не приезжать. Потому что не знают, до чего ещё докопаются во время ТО. Хорошо, если специалист сам по себе нормальный человек, но говорят, что кто-то поехал домой из-за потеющей сливной пробки на редукторе. Течи не было, были следы масла, которые появились из-за неаккуратной замены. Там, видимо, требовалось немного прикрыть глаза купюрой, но человек просто уехал.

И в этом нет ничего странного. Чем сложнее регламент (особенно в стране, где подавляющая часть автомобилей своё отъездила приблизительно ещё лет пятнадцать назад), тем меньше желающих проходить такой техосмотр легально. Так что никакого практического значения вся эта возня не принесёт. Тут работает другой принцип: чем строже, тем дороже.

Ну и другая сторона этой же медали – это отсутствие ОСАГО. У меня уже есть знакомые, которые предпочитают платить штраф за езду без полиса, чем пытаться проходить этот формальный ТО с раздачей взяток и фотографированием будто бы исправной машины для ГИБДД. А это, на мой взгляд, ещё хуже. Так что ещё раз вспомню Черномырдина: «Мы продолжаем делать то, что мы уже много наделали». Классика.