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В преддверии выборов: обязательный техосмотр снова предложили отменить

08.09.2021 68 0 0

В очередной раз речь зашла о том, чтобы сделать получение диагностических карт добровольным для физлиц, владеющих легковыми автомобилями. Процедура будет обязательной только при смене собственника.

 

В России техосмотр автомобилей в различных формах существует уже несколько десятков лет: так называемая «инструментальная проверка» транспорта была введена (и сразу же стала обязательной) в 1936 году, одновременно с появлением Госавтоинспекции. Затем, в 1964-ом, начали использовать талоны ТО – их отправили в прошлое десять лет назад, в 2011 году. Им на смену пришли диагностические карты, которые сейчас (с марта 2021-го) существуют только в электронном формате. Контроль за техосмотром теперь осуществляет не ГИБДД, а Российский союз автостраховщиков (РСА).

Однако власти признали, что сейчас система не работает так, как изначально задумывалось. Несколько лет назад стало ясно, что большинство автовладельцев вместо того, чтобы отправлять свои автомобили на проверку их технического состояния, просто покупают документ, подтверждающий, что ТС пригодно для движения по дорогам общего пользования. Доля тех, кто использует фальшивые диагностические карты, достигает около 85%.

По этой причине законодатели уже несколько лет готовят и постепенно внедряют масштабные изменения системы техосмотра в РФ. Речь идёт, в частности, о введении более сурового наказания для нечестных операторов ТО, о введении обязательной фотосъёмки процесса, а также о новых штрафах для водителей, которые вовремя не отправили автомобили на проверку их технического состояния.

Тем любопытнее стала резонансная инициатива ГИБДД, о которой стало в начале минувшего лета. Тогда глава ведомства Михаил Черников анонсировал законопроект, согласно которому следовало сделать добровольной проверку технического состояния мотоциклов и легковых автомобилей, не участвующих в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. Отметим, сейчас техосмотр является обязательным для всех «легковушек» в возрасте старше четырёх лет (речь идёт о машинах, принадлежащих физлицам).

Инициативу одобрили в Белом доме. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, вице-премьера Марата Хуснуллина. По словам секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму нового созыва, при этом он добавил, что парламент идею «оперативно» примет. Неудивительно, что такая активность в этом вопросе наметилась именно сейчас, в преддверии очередных выборов в Госдуму РФ.

В случае одобрения предложения, на техосмотр придётся в обязательном порядке отправлять автомобили в возрасте старше четырёх лет – но только в том случае, если они меняют владельца (даже если передача происходит между физлицами). Для транспорта, участвующего в коммерческих грузовых и пассажирских перевозках, изменений в нынешних нормах не предусмотрено.

Напомним, ранее в ходе обсуждения инициативы МВД о введении добровольного ТО, представители партии высказывались иначе. Так, ещё в июле этого года глава комитета Совета федерации по экономической политике, единоросс Андрей Кутепов выступал за то, чтобы оставить техосмотр обязательным всех автовладельцев, и начать штрафовать тех, кто не получил вовремя диагностическую карту поскорее – не с 1 марта 2022-го, как планируется, а уже с 1 октября текущего года. Размер взыскания составит 2 тыс. рублей.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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