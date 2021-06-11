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  • В ГИБДД выступили за то, чтобы сделать техосмотр необязательным для легковых автомобилей

В ГИБДД выступили за то, чтобы сделать техосмотр необязательным для легковых автомобилей

11.06.2021 229 0 1

Эта неожиданная (в плане авторства) инициатива, конечно же, не касается тех «легковушек», которые используются в качестве такси.

 

Добровольной может стать проверка технического состояния легковых автомобилей, не участвующих в коммерческих перевозках пассажиров и грузов, соответствующий законопроект анонсировал глава ГИБДД Михаил Черников. Соответствующие поправки должны войти в законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения». Документ позже будет направлен на рассмотрение в правительство РФ.

История техосмотра насчитывает уже немало десятков лет. Так, «инструментальная проверка» автомобилей появилась и сразу же стала обязательной в 1936 году, тогда же была образована, собственно, Госавтоинспекция (это решение принял нарком внутренних дел СССР Генрих Ягода). Знакомые многим российским водителям обязательные талоны ТО были введены в 1964-ом, а в прошлое они ушли в 2011 году – тогда им на смену пришли диагностические карты, которые пока что ещё требуются для оформления полисов ОСАГО. Контроль за техосмотром перешёл от ГИБДД к Российскому союзу автостраховщиков.

Ещё несколько лет назад законодатели признали, что идея передачи контроля за техосмотром от ГИБДД к Российскому союзу автостраховщиков (РСА) оказалась провальной: большинство автовладельцев, вместо того, чтобы отправлять свои автомобили на проверку, просто покупали документ, подтверждающий, что ТС пригодно для движения по дорогам общего пользования. По подсчётам, до 85% собственников машин пользуются «липовыми» диагностическими картами.

Как сообщает «Коммерсант», против этой инициативы выступили в РСА. По словам заместителя исполнительного директора союза Сергея Ефремова, значительная часть автопарка страны имеет возраст более десяти лет, так что сейчас эти машины могут находиться не в лучшем техническом состоянии. Он отметил, что в случае одобрения нормы стоит ждать роста аварийности. Он напомнил, что даже при сегодняшних нормах по итогам 2020 года был зафиксирован прирост числа ДТП с участием неисправных машин – на 5,3%.

Неудивительно, что анонсированные поправки не порадовали операторов техосмотра. Предполагается, что предложение было вызвано ожидаемым дефицитом пунктов ТО. Однако, в случае, если проверку технического состояния машин сделают добровольной, многим из оставшихся (в том числе и тем, кто недавно потратился на обновление оборудования из-за масштабной реформы), вероятно, придётся закрыться.

Это в свою очередь может привести к тому, что техосмотр будет пройти сложнее тем, для кого он останется обязательным: речь идёт о владельцах грузовых автомобилей, автобусов и такси. В случае, если норму всё-таки примут, ТО станет необязательным примерно для 46 млн «легковушек», принадлежащих физлицам.

Отметим, в скором времени Госдума намерена принять законопроект, который должен «отвязать» ОСАГО от техосмотра. Тогда оговаривалось, что диагностические карты всё равно останутся обязательными для автовладельцев, но их наличие будут поверять дорожные камеры. Нарушителям при этом предлагалось выписывать штрафы в размере 2 тыс. рублей. Норма о наказании должна вступить в силу в марте 2022 года.

Россия авто и общество ГИБДД техосмотр законы

 

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