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Для покупки полиса ОСАГО больше не нужны будут данные о пройденном техосмотре

10.06.2021 348 0 0

В случае окончательного одобрения инициативы изменения вступят в силу до конца текущего лета – 22 августа.

 

В соответствии с сегодняшними нормами, полис «автогражданки» и диагностическая карта, которая выдаётся по итогам техосмотра, являются обязательными для российских автовладельцев. Напомним, диагностические карты требуются собственникам «легковушек» в возрасте от четырёх лет (если речь идёт о физлицах, а тем кто, к примеру, использует автомобиль в качестве такси, проходить ТО нужно чаще). Напомним, сейчас оформить страховку (для не новой машины) без техосмотра нельзя, однако в скором времени этот закон перепишут.

Поправки к законам «О безопасности дорожного движения» и «Об ОСАГО» были рассмотрены Госдумой РФ. Вчера депутаты одобрили документ во втором и основном чтении, а в 15 июня, скорее всего, примут в третьем и окончательном чтении. В итоге из списка документов, требуемых для покупки полиса «автогражданки», исключат диагностическую карту. Важно: это не значит, что от обязательного техосмотра решено отказаться, просто вносить данные о нём при оформлении ОСАГО больше не придётся. Напомним, ранее предполагалось, что искать и наказывать водителей без ТО правоохранители будут с помощью дорожных камер.

Как сообщает «Коммерсант», в случае окончательного одобрения поправок, законопроект вступит в силу 22 августа 2021-го. Напомним, первыми «отвязать» ОСАГО от техосмотра предложили представители Российского союза автостраховщиков (РСА): об инициативе заговорили в начале этого года, в преддверии масштабной реформы ТО. Кстати, по сути изменения, касающиеся обязательной фотофиксации процедуры осмотра машин, вступили в силу, но масштабно пока не применяются (автовладельцам дали отсрочку до конца сентября 2021-го).

По словам одного из авторов документа с поправками, депутата Алексея Изотова (партия «Единая Россия»), изменения, касающиеся ОСАГО и техосмотра, согласованы с министерствами транспорта, финансов, внутренних дел, а также с Центробанком, кроме того, они уже получили поддержку правительства РФ. Инициаторы считают, что для многих автовладельцев прохождение техосмотра может стать проблемой, так как опасаются, что будет дефицит пунктов ТО (не все операторы смогут получить лицензию, чтобы работать в соответствии с новыми требованиями).

Парламентарий считает, что нерешённый вопрос с техосмотром может привести к тому, что на дорогах появится больше водителей, не застраховавших свою гражданскую ответственность. В итоге это может «вылиться» в массовую проблему с компенсацией ущерба после ДТП. Для самих «техосмотрщиков» новость о планах по «отвязке» от ОСАГО, судя по всему, не стала сюрпризом: по словам главы Союза операторов техосмотра Максима Бурдюгова, каких-либо «радикальных последствий для рынка» не ожидается.

Стоит отметить, что, несмотря на принимаемые поправки, по-прежнему в силе останется статья 14 закона «Об ОСАГО». Она предполагает, что у страховщиков сохранится право обращаться с регрессным иском к водителю, попавшему в ДТП на машине, на которую на момент аварии не было оформлено диагностической карты (либо срок её действия истёк). Этот пункт распространяется на происшествия с автобусами, грузовыми автомобилями и такси.

В РСА идею по «отвязке» ОСАГО от техосмотра поддержали. При этом в организации напомнили, что получать диагностические карты по-прежнему будет обязательно. Уже в марте следующего года водителей начнут штрафовать за отсутствие вовремя пройденного ТО. Размер взыскания составит 2 тыс. рублей.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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