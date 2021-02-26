Поправки переносятся: изменения в процессе техосмотра машин отложили до осени

Новые правила проведения ТО должны вступить в силу через несколько дней, 1 марта 2021 года. Теперь этот срок, по сути, перенесли на начало октября.

Власти РФ ещё несколько лет назад выяснили, что примерно 80% от общего количества автовладельцев не отправляют свои машины на обязательную проверку их технического состояния. Вместо этого они покупают так называемые «серые» – фальшивые – диагностические карты. Из-за этого была разработана масштабная реформа техосмотра: часть её нововведений должна вступить в силу в ближайший понедельник, 1 марта.



На самом же деле новые правила проведения техосмотра, по сути, начнут действовать 1 октября 2021 года. О том, что отсрочка необходима, накануне заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, «разного рода накладки», а также неизбежные очереди недопустимы в нынешних условиях распространения коронавируса. Как сообщает «Коммерсант», он считает, что к новому сроку вступления изменений в силу система уже будет работать «без сбоев», а значит, не будет и угроз для здоровья людей (в связи с эпидемиологической обстановкой).

Об угрозе появления очередей ранее заявляли в Российском союзе автостраховщиков (РСА) – под контролем этой организации сейчас находится техосмотр машин. Так, в РСА отметили, что сейчас в стране недостаточно операторов ТО, которые в дальнейшем получат разрешение вести деятельность согласно новым требованиям: часть из нынешних игроков рынка напрямую заявили о том, что уйдут из бизнеса. Недавно об этом же сказал и глава ГИБДД Михаил Черников. По его словам, только в 69 регионах РФ есть пункты техосмотра в необходимом количестве, при этом не все они, вероятно, смогут продолжить свою деятельность после вступления новых норм в силу. Кстати, проблемы есть не только в российской «глубинке», но и в Москве.



Сейчас у операторов ТО нет системы электронных очередей: по этой причине перед пунктами осмотра машин могут начать выстраиваться длинные «живые» очереди. Согласно нормативам, за восьмичасовой рабочий день одна диагностическая линия может пропустить не более шестнадцати легковых автомобилей. Предполагалось, что в перспективе это может вызвать массовый отказ от техосмотра и от ОСАГО (диагностические карты нужны, чтобы оформить страховой полис).

Перенести дату официального вступления изменений в силу невозможно: этот срок закреплён в различных уже утверждённых постановлениях, а «поправленный» закон о ТО уже подписан президентом РФ. Поэтому правительство решило отложить срок вступления нововведений в силу по-другому: по данным издания, действие тех диагностических карт, срок которых заканчивается после 1 марта, будет продлён до 30 сентября 2021-го. Это значит, что указанным автовладельцам в ближайшие семь месяцев не надо будет отправлять свою машину на осмотр.



Действие диагностических карт продлят по аналогии с водительскими правами в прошлом году. Сообщается, что это решение будет оформлено в виде поправок к постановлению правительства №440 от 3 апреля 2020 года «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах». Также этот документ даст отсрочку и тем автовладельцам, которым в указанный период необходимо впервые отправить машину на ТО.

Вероятно, власти ожидают, что за время очередной отсрочки операторы ТО подготовятся к вступлению в силу изменений и получат необходимые разрешения (чтобы дефицита пунктов техосмотра в стране не было). Кроме того, за этот период, возможно, будет создана система электронных очередей. Однако, нынешние операторы ТО от решения по продлению действия диагностических карт отнюдь не в восторге: не ясно, как этот сектор бизнеса будет выживать, если в течение ближайших семи месяцев действующие игроки останутся без клиентов.

