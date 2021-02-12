Проблема и регионов, и столицы РФ: перед пунктами техосмотра весной вырастут очереди

Техосмотр в России в скором времени ждёт немало изменений: власти решили запустить масштабную реформу в этой сфере 1 марта 2021 года. До начала следующего месяца осталась, по сути, пара недель, к этому времени все операторы ТО должны быть готовы начать работать в соответствии с новыми правилами (а их, как мы помним, немало).



Контролирующая ТО организация – Российский союз автостраховщиков (РСА) – ранее уже отмечала, что в стране недостаточно пунктов ТО, которые получат разрешение вести деятельность согласно новым требованиям: часть из нынешних игроков рынка напрямую заявили о том, что уйдут из бизнеса. В итоге это может оказаться проблемой для автовладельцев в так называемой российской «глубинке». Может возникнуть дефицит услуги, не исключено, что он повлечёт за собой не только недовольство граждан, но и массовый отказ от прохождения техосмотра (что в итоге выльется в отказ от ОСАГО).



Информацию о том, что в стране нет достаточного количества пунктов ТО, подтвердил глава ГИБДД России Михаил Черников. По его словам, сейчас только в 69 регионах РФ есть пункты техосмотра в необходимом количестве (и то, к некоторым участникам рынка у ведомства имеются вопросы).

Как сообщает «Российская газета», у ГИБДД есть предположение, что проблемы с техосмотром с начала весны начнутся в Ингушетии, где обеспеченность пунктами ТО едва превышает 25%, в Забайкальском крае (31%) и Кабардино-Балкарии (38%). В ведомстве отметили, что дефицит услуги может возникнуть также в Башкортостане, Бурятии, Мордовии, Крыму, Приморском крае, а также Иркутской, Сахалинской, Калужской и даже Московской областях. Кроме того, отмечается, что в должном количестве пунктами ТО не обеспечена в том числе и столица России: в Москве уровень равен 50%.



По словам Михаила Черникова, опасения вызывает то, что сейчас у операторов ТО нет системы электронных очередей. В итоге из-за этого перед пунктами осмотра машин могут начать выстраиваться длинные живые очереди. Согласно нормативам, за восьмичасовой рабочий день одна диагностическая линия может пропустить не более 16 легковых автомобилей.

Напомним, в прошлом году в силу вступили поправки в закон о ТО, согласно которым были увеличены сроки прохождения техосмотра. Так, сейчас новые легковые автомобили, грузовики массой до 3,5 т и мотоциклы не надо отправлять на проверку в течение первых четырёх лет их «жизни». В возрасте от 4 до 10 лет на ТО надо приезжать один раз в два года, а транспортные средства, которым более десяти лет, нужно привозить на ТО ежегодно. В ведомстве отметили, что это снизило нагрузку на операторов ТО лишь на 11%.



В качестве решения в ГИБДД потребовали от региональных властей обеспечить необходимое количество пунктов ТО, а также озаботиться их достаточными пропускными возможностями.

Напомним, по новым правилам вводится обязательная фотофиксация процедуры проверки автомобилей (в файле должны быть указаны координаты расположения ТС во время процесса осмотра). Кроме того, в рамках реформы более суровым станет наказание для операторов ТО, которые выдают фальшивые диагностические карты. Предполагается, что ещё через год в силу вступят и другие нормы, в их числе штраф автовладельцам за отсутствие действующей диагностической карты. Выявлять таких водителей хотят с помощью камер, размер взыскания составит 2 тыс. рублей.

