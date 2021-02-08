Реформа ТО снова под угрозой: ОСАГО предложили продавать без пройденного техосмотра

Судя по данным Российского союза автостраховщиков, больше половины операторов ТО в стране не готовы к тем правилам, которые вступят в силу в следующем месяце.

Законодатели в РФ решили усилить контроль за техническим состоянием автомобилей после того, как выяснили, что большая часть собственников машин на сегодняшний день не отправляют свой транспорт на обязательную проверку, а просто покупают так называемые серые диагностические карты (по подсчётам, на их долю приходится порядка 80%). В итоге они разработали масштабную реформу ТО, часть нововведений которой стартует 1 марта 2021 года.

Одним из главных нововведений оказалась обязательная фотофиксация процедуры проверки автомобилей (в файле должны быть указаны координаты расположения ТС во время процесса осмотра). Кроме того, в рамках реформы более суровым станет наказание для операторов ТО, которые выдают фальшивые диагностические карты. Предполагается, что ещё через год в силу вступят и другие нормы, в их числе штраф автовладельцам за отсутствие действующей диагностической карты. Выявлять таких водителей хотят с помощью камер, размер взыскания составит 2 тыс. рублей.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА), более половины операторов техосмотра не готовы к новым правилам, которые вступают в силу меньше, чем через месяц. Такой вывод они сделали по итогам анкетирования – вопросы отправили всем компаниям, числящимся в реестре (свыше 5 тыс.). В РСА решили узнать об их готовности работать в соответствии с новыми требованиями. Ответы пришли только от половины операторов ТО.



При этом некоторые участники рынка в анкетах отмечали, что после того, как нововведения вступят в силу, они намерены либо полностью прекратить деятельность, либо уменьшить область аккредитации, так как не готовы к выполнению ряда требований. Как оказалось, у многих операторов техосмотра под новые требования не попадают даже помещения. К примеру, в сервисах нередко отсутствуют туалеты, которые, согласно технической базе, опубликованной Министерством транспорта, теперь обязаны быть.

По оценке самих операторов ТО, чтобы создать все требуемые условия, понадобится немало денег: сумма вложений может оказаться равна нескольким миллионам рублей. В итоге это привести к тому, что в небольших городах будет дефицит услуги и водителям придётся ездить в более крупные населённые пункты, чтобы получить документ. Не исключено, что многие собственники машин решат отказаться и от получения диагностической карты, и от ОСАГО (сейчас физлица без неё не могут оформить полис на автомобиль в возрасте старше четырёх лет).



Сейчас в РСА выступили с довольно кардинальным предложением. Страховщики предложили продавать «автогражданку» без диагностических карт. Это решение должно быть временным (аналогично с тем периодом, когда действовали ограничения из-за пандемии коронавируса). Правда, на одобрение подобных изменений может понадобиться не один месяц.

Напомним, изменения в закон о ТО направлены на уменьшение количества аварий с участием неисправных автомобилей в РФ. По итогам января-ноября 2020-го (статистики за полный прошлый год пока нет) произошло 6955 таких ДТП (+13%), в них погибло 1093 человека (+7,3%), было ранено 9368 участников (+3,9%). Отметим, в целом аварийность в стране за этот период снизилась на 11,5%, а смертность – на 4,5%.

