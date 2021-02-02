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  • В преддверии изменений в закон о ТО власти решили поправить требования к фото проверяемых машин

В преддверии изменений в закон о ТО власти решили поправить требования к фото проверяемых машин

02.02.2021 8 0 0

В Министерстве транспорта РФ столкнулись с проблемой, связанной со слишком жёсткими требованиями к фотографиям, которые операторам нужно делать в ходе техосмотра.

 

За мониторинг технического состояния машин ранее отвечали подразделения ГИБДД: здесь водителям выдавали так называемые талоны ТО. В 2011 году система изменилась и контроль перешёл Российскому союзу автостраховщиков (РСА): с этого момента автовладельцы начали получать диагностические карты. Однако, как подсчитали власти, большинство российских автомобилистов (примерно 80%) не отправляют свой транспорт на техосмотр по закону, а вместо этого покупают так называемые «серые», то есть фальшивые документы.

Поэтому законодатели решили усилить контроль в этой сфере и разработали масштабную реформу ТО. Новые нормы вступят в силу 1 марта 2021 года. Одним из главных нововведений в системе техосмотра станет введение обязательной фотофиксации процедуры проверки машин. Операторов обяжут делать снимки и отправлять их в базу ЕАИСТО: фото хранятся в системе в течение срока действия диагностической карты. Напомним, изначально власти предлагали снимать всю процедуру осмотра ТС на видео, но в итоге от этой нормы решили отказаться, потому что предполагаемые расходы на оборудование для съёмки и хранения данных оказались слишком большими.

Согласно уже одобренным пунктам реформы, по итогам каждой проверки сотрудники пунктов ТО должны загрузить две фотографии: первая делается до техосмотра, вторая – после. Для них предусмотрен формат .jpeg, а «вес» не может превышать 512 килобайт, разрешение – не ниже 300 dpi. На снимках должна быть хорошо видна передняя часть автомобилей, чтобы можно было распознать марку, цвет и знак госрегистрации. Делать фотографию с VIN-кодом не нужно. Файлы с изображениями машин должны «быть некорректируемыми», иметь дату, время, а также координаты места съёмки.

Как оказалось, с последним пунктом вышла «промашка». Изначально предполагалось, что фото должны сопровождаться показаниями системы «Глонасс» и допускалась «погрешность определения не более 15 метров по координатным осям». Как сообщает «Коммерсант», это требование теперь хотят смягчить, с поправками выступил Минтранс. Как объяснили в ведомстве, в связи с плотной застройкой местности часто происходит экранирование спутникового сигнала. По итогам опытной эксплуатации базы ЕАИСТО стало ясно, что погрешность может быть равна более 15 метров.

Сейчас очередные поправки, касающиеся увеличения указанной дальности, находятся в разработке. Впоследствии планируется принять новый приказ правительства. Скорее всего, он вступит в силу в начале осени 2021 года. Требования к «производственно-технической базе» пунктов техосмотра, закрепленные в приказе №232, будут переписаны.

По мнению властей, изменения в закон о ТО призваны уменьшить число аварий с участием неисправных автомобилей в РФ. По итогам января-ноября 2020-го (статистики за полный прошлый год пока нет) произошло 6955 таких ДТП (+13%), в них погибло 1093 человека (+7,3%), было ранено 9368 участников (+3,9%). Отметим, в целом аварийность в стране за этот период снизилась на 11,5%, а смертность – на 4,5%.

Ранее сообщалось о том, что техосмотр, скорее всего, подорожает из-за нововведений. В итоге это может привести к массовому отказу от ОСАГО (для оформления полиса нужна действующая диагностическая карта).

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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