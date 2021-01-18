Техосмотр подорожает из-за нововведений. Это может привести к массовому отказу от ОСАГО

Законодатели в РФ несколько лет назад пришли к выводу о том, что техосмотр автомобилей в стране не проводится должным образом. Напомним, ранее за оценку технического состояния отвечали подразделения ГИБДД (тогда водителям выдавали так называемые талоны ТО), но в 2011 году контроль в этой сфере передали Российскому союзу автостраховщиков (РСА): с этого времени автовладельцам начали выдавать диагностические карты. По подсчётам властей около 80% собственников машин сейчас не отправляют машины на проверку, а просто покупают так называемые «липовые» карты.



Чтобы усилить контроль за техническим состоянием автомобилей, было решено внести серьёзные изменения в систему техосмотра машин. Одним из них стало введение обязательной фотофиксации процедуры проверки автомобилей (с координатами расположения ТС во время процесса). Кроме того, в рамках реформы более суровым станет наказание для операторов ТО, которые выдают «серые» диагностические карты. Эти нововведения вступят в силу в начале весны 2021 года.

Как сообщает «Коммерсант», в РСА сочли, что из-за поправок в систему техосмотра может возникнуть дефицит операторов ТО. В Союзе отметили, что в реестре сейчас числится не многим более 5 тыс. аккредитованных операторов техосмотра, правда, у 659 из них действие аттестата было приостановлено (так как при проверках выявили нарушения). В конце прошлого года компании получили запросы о готовности работать по новым правилам: по словам заместителя исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, ответ пришёл от примерно 2,5 тыс. компаний. Из них 85% заявили о том, что готовы вести деятельность в соответствии с новыми требованиями; по остальным операторам ТО информация пока отсутствует.



Чтобы дефицита компаний, предоставляющих соответствующие услуги, не возникло, цены на техосмотр, скорее всего, повысят. Напомним, сейчас предельные тарифы устанавливают региональные власти, причём по методике, которая была разработана ещё в 2012 году. Как отметил представитель РСА, в среднем по стране цена за услугу равна 450-500 рублей. Этого зачастую не хватает, чтобы окупить покупку оборудования и помещений (особенно это относится к крупным городам РФ).

Летом 2020 года в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали о планах по созданию новой методики расчёта тарифов, пока что проект этого документа находится в состоянии разработки. Насколько в итоге могут вырасти цены на техосмотр для обычных автовладельцев, на данный момент неизвестно.



Отметим, без действующей диагностической карты собственники ТС (в возрасте старше 4 лет) не смогут купить полис ОСАГО. Не исключено, что если дефицит операторов техосмотра действительно возникнет или же ценник проверки окажется слишком высоким, водители в РФ могут массово отказаться от оформления обязательной автостраховки.

Напомним, с 1 марта 2022 года в стране введут также штрафы для автовладельцев, которые эксплуатируют автомобили, не прошедшие ТО. Размер взыскания составит 2 тыс. рублей, искать нарушителей планируется с помощью дорожных камер.

