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  • Водителей в РФ будут наказывать за отсутствие техосмотра, а «серые» карты аннулируют

Водителей в РФ будут наказывать за отсутствие техосмотра, а «серые» карты аннулируют

11.01.2021 739 0 0

Штрафовать автовладельцев, которые вовремя не отправили автомобиль на проверку, начнут 1 марта 2022 года. Размер взыскания составит 2 тыс. рублей.

 

В России раньше техосмотр проводился в подразделениях ГИБДД: тогда водителям выдавали так называемые талоны ТО. Контроль за техническим состоянием машин передали Российскому союзу автостраховщиков (РСА) в 2011 году: с этого времени автовладельцы начали получать другой документ – диагностическую карту. Однако, как отмечают законодатели, в итоге многие собственники машин (до 80%) стали покупать «серые» карты, то есть платить за услугу, не отправляя авто на проверку.

Чтобы исправить эту ситуацию, власти предлагали различные варианты, в том числе предлагалось вернуть контроль за ТО подразделениям ГИБДД. Однако в итоге законодатели остановились на варианте изменения системы техосмотра машин: речь, в частности, идёт о введении обязательной фотофиксации процедуры проверки, об ужесточении наказания для операторов, которые выдают «серые» диагностические карты, а также о введении штрафов для автовладельцев, которые эксплуатируют автомобили, не прошедшие ТО. 

Наказание за непройденный техосмотр внесут в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), поправки вступят в силу 1 марта 2022 года. В роли санкции выступит штраф в размере 2 тыс. рублей. При этом диагностическая карта полностью перейдёт в электронный формат: документ будет храниться в Единой автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИСТО (если же водителю понадобится выписка из системы на бумаге, то её предоставят по запросу, но возить эту «распечатку» с собой не нужно).

Выявлять водителей без законно выданных диагностических карт будут в том числе с помощью камер фото и видеофиксации нарушений ПДД, которые установлены на дорогах общего пользования в стране. Чтобы один автовладелец не накопил штрафов сразу на крупную сумму, установлено ограничение на количество постановлений: выписывать их можно только один раз в сутки. Как мы сообщали ранее, подделка документа чревата уголовной ответственностью (наказывать будут согласно части 3 статьи 327 УК РФ).

Согласно новым правилам, на техосмотре с начала весны начнут делать по две фотографии каждого проверяемого автомобиля: эти файлы в обязательном порядке должны будут иметь указание координат места съёмки и времени. Первый снимок сотрудник пункта ТО должен сделать перед началом диагностики, второй – по окончанию проверки. В документе отмечается, что координаты места съёмки должны соответствовать расположению центра техосмотра, указанному в специальном реестре под контролем МВД.

Все снимки будут храниться в ЕАИСТО, здесь же формируется диагностическая карта. Как сообщает « Российская газета », доступ к оформлению документа открывается только после того, как оператор загрузит первое фото, а завершить оформление ДК можно только после загрузки второго. В случае, если файлы будут загружены с разницей около пяти минут, у ГИБДД будет повод признать диагностическую карту недействительной, а эксперта могут дисквалифицировать.

Если правоохранительные органы выяснят, что диагностические карты были выданы без проведения техосмотра или с нарушениями, то с 1 марта текущего года их начнут аннулировать. Напомним, без этого документа нельзя оформить полис ОСАГО, в случае, если автомобиль достиг определённого «возраста». Согласно сегодняшним нормам, ТО не проходят новые машины физлиц (с момента выпуска которых прошло менее 4 лет).

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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