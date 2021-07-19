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Штрафовать за отсутствие вовремя пройденного техосмотра хотят уже с начала октября

19.07.2021 1621 0 0

Готовы новые поправки в процедуру ТО: если проверку технического состояния машин не сделают добровольной, правила её проведения могут ужесточить.

 

Сейчас техосмотр является обязательным для легковых автомобилей, принадлежащих физлицам, при этом правило распространяется на машины в возрасте старше четырёх лет. Несколько лет назад власти выяснили, что большая часть автовладельцев не отправляют свои машины на проверку, а просто покупают «липовые» диагностические карты: на их долю приходится около 85% собственников авто. В итоге было решено ужесточить правила прохождения ТО, часть изменений вступили в силу весной текущего года.

Так, в рамках реформы техосмотра с начала марта 2021-го была введена обязательная фотосъёмка машин (файлы должны содержать данные о времени и месте, где было сделано фото). Также диагностические карты (документ, который создаётся по итогам проверки) были переведены исключительно в электронный формат. Кроме того, в ходе реформы ужесточили наказание для мошенников. Предполагается, что часть новых норм вступит в силу позже: так, штрафовать за отсутствие вовремя пройденного ТО должны начать 1 марта 2022 года.

Тем временем, законодатели продолжают решать дальнейшую судьбу техосмотра. Так, в ГИБДД не так давно выступили за отмену обязательного ТО для физических лиц, владеющих легковыми автомобилями и мотоциклами. Ещё в ведомстве настаивают на том, что отправивших транспорт на проверку в добровольном порядке нужно стимулировать: в роли «поощрений» могут выступать скидки на полисы ОСАГО, либо снижение ставки транспортного налога. Это предложение уже было направлено на рассмотрение в правительство РФ.

Но это не единственная свежая инициатива, касающаяся техосмотра. Теперь с новой порцией поправок в процедуру ТО выступили в комитете Совета Федерации по экономической политике. Как сообщает «Коммерсант», документ тоже уже направили в Белый дом. Известно, что в новом проекте поправок уже были учтены замечания операторов ТО.

В Совфеде считают, что техосмотр по-прежнему должен быть обязательным, при этом правила его проведения требуется ужесточить. В частности, они предлагают передвинуть дату, когда водителей начнут штрафовать за отсутствие вовремя проведённого техосмотра. Предлагается наказывать автовладельцев-нарушителей, начиная с 1 октября 2021 года. Напомним, размер взыскания составит 2 тыс. рублей, а ловить водителей без ТО будут дорожные камеры.

Кроме того, инициаторы предлагают вернуться к бумажным аналогам диагностических карт. В этом случае водителей заставят возить с собой ещё один документ, который необходимо будет предъявлять сотрудникам ГИБДД в ходе проверки. При этом, в случае, если водитель такую бумажную диагностическую карту предъявить не может, то его накажут штрафом в размере 500 рублей.

Ещё в Совфеде озаботились проблемой с мошенничеством в сфере ТО. Стоит напомнить, что «умельцы» уже научились обходить новые нормы, вступившие в силу минувшей весной, так что техосмотр по-прежнему можно просто «купить», только стоит такая «серая» диагностическая карта теперь дороже. Инициаторы настаивают на том, что нужно временно отключать от базы ЕАИСТО тех операторов, которых МВД проверяет из-за признаков нарушения. Помимо этого, они предлагают внести поправки, касающиеся «противодействия размещению рекламы противоправной деятельности в сфере ТО и продаж диагностических карт» в нынешние законы «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Напомним, с 22 августа текущего года данные о техосмотре перестанут быть нужны для оформления полиса ОСАГО. При этом сама процедура по-прежнему остаётся обязательной для всех автомобилей.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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