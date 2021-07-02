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Техосмотр перестанут требовать при оформлении полиса ОСАГО уже в следующем месяце

02.07.2021 91 0 0

Соответствующий документ окончательно одобрен: законопроект подписал глава государства. Изменения вступят в силу 22 августа этого года.

 

Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), а также диагностическая карта, которая выдаётся по итогам техосмотра – это обязательные документы для российских автовладельцев. Стоит напомнить, что техосмотр требуется проходить собственникам легковых машин в возрасте от четырёх лет (если речь идёт о физлицах; тем кто, к примеру, использует авто в качестве такси, нужно проходить ТО чаще). Пока что оформить обязательную страховку для не новой машины без пройденного техосмотра не разрешается, однако уже в следующем месяце эта схема изменится.

Переписать сегодняшние нормы помогут поправки к законам «О безопасности дорожного движения» и «Об ОСАГО». Ранее их во всех трёх чтениях одобрила Госдума РФ, затем документ приняли в Совете Федерации, а теперь его подписал президент России Владимир Путин. Теперь законопроект одобрен окончательно, изменения вступят в силу 22 августа 2021 года.

С указанной даты из списка документов, требуемых для покупки полиса «автогражданки», будет исключена диагностическая карта. Однако, это не значит, что от обязательного техосмотра решено отказаться: единственным изменением станет то, что вносить данные о нём при оформлении ОСАГО больше не придётся. При этом водители по-прежнему будут обязаны вовремя отправлять на проверку машины, а наказывать автовладельцев без диагностической карты будут дорожные камеры. Штраф для нарушителей составит 2 тыс. рублей, норма должна вступить в силу весной следующего года.

Изначально с идеей «отвязать» ОСАГО от техосмотра выступили представители РСА (Российского союза автостраховщиков): об этом речь зашла ещё в начале текущего года, в преддверии масштабной реформы ТО, которая ввела обязательную фотофиксацию процесса осмотра машин. Любопытно, что, по факту, эти изменения так пока и не вступили в полную силу, так как автовладельцам дали отсрочку на прохождение ТО до конца сентября 2021-го.

Авторы принятой инициативы отметили, что в ближайшее время для многих автовладельцев прохождение техосмотра может обернуться серьёзной проблемой, так как велика вероятность, что в стране будет дефицит пунктов техосмотра, ведь не все операторы смогут получить лицензию, чтобы работать в соответствии с новыми требованиями. Это в свою очередь может привести к тому, что на дорогах окажется немало водителей без ОСАГО, а это, вероятно, в итоге станет массовой проблемой с компенсацией ущерба после ДТП.

Напомним, не так давно глава ГИБДД Михаил Черников озвучил весьма интересное предложение – сделать техосмотр для легковых машин, не участвующих в коммерческих перевозках пассажиров и грузов, добровольным. Эта инициатива не нашла отклика у операторов ТО, хотя «отвязку» от ОСАГО они приняли без проблем. Какая судьба ждёт эту идею, пока не сообщается.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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