Фокус с ТО не удался: мошенники по-прежнему могут оформлять «серые» диагностические карты

Несколько лет назад стало известно о том, что больше 80% автовладельцев не отправляют свои машины на обязательную проверку их технического состояния, а просто покупают так называемые «серые», то есть фальшивые диагностические карты. В результате власти разработали масштабную реформу техосмотра, которая должна была остановить мошенников. Некоторые нововведения вступили в силу 1 марта 2021-го.



Одним из главных нововведений в процедуру ТО стала обязательная фотофиксация процесса проверки автомобилей, причём в цифровом файле должны быть указаны координаты расположения машины во время осмотра (приказ Минтранса №97). Предполагалось, что это не позволит «нечистым на руку» операторам ТО оформлять диагностические карты на те машины, которые на самом деле не прошли проверку. Как сообщает «Коммерсант», несмотря на все усилия, мошенники всё-таки научились обходить нововведения.

Дело в том, что фотографии машин, а также координаты проведения техосмотра (данные с 1 марта передаются в информационную базу ЕАИСТО, которая находится под контролем МВД), не защищены «техническими или программными средствами», а значит, могут быть исправлены по желанию третьих лиц. Об этом замглавы ГИБДД Николай Шеюхин сообщил Министерству транспорта РФ.



Несмотря на нововведения, по-прежнему продолжают свою деятельность компании, предлагающие «техосмотр онлайн». Правда, они повысили цены на свои услуги примерно в три раза. По информации издания, раньше клиенты платили за «серую» диагностическую карту в среднем 650 – 1 тыс. рублей, а теперь планку подняли до 1,5 тыс. – 2 тыс. рублей. Ранее такие фирмы просили присылать сведения о пробеге автомобиля, марке шин и копию свидетельства о регистрации, а после 1 марта необходима ещё пара фотографий машины.

Проблем с тем, чтобы прикрепить к снимкам «фейковые» координаты расположения, нет: для этого мошенники используют различные программы, позволяющие редактировать EXIF-данные (в их числе дата съёмки, модель фотоаппарата, разрешение и другая информация).



В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что законопослушным операторам техосмотра нужно своими силами бороться с мошенниками. По словам заместителя исполнительного директора Сергея Ефремова, они могут отслеживать в системе ЕАИСТО подозрительные снимки (у которых имеются признаки подделки), а также те пункты ТО, где оформляется слишком много диагностических карт за один день. Кроме того, можно с помощью прокуратуры бороться с сайтами, где торгуют «серым» техосмотром, считает представитель РСА.

С начала действия новых правил проведения техосмотра МВД возбудило свыше сотни дел по случаям, где были выявлены «признаки нарушений правил проведения ТО, допущенных операторами» (статья 14.4.1 КоАП). Решения пока что не вынесены. Напомним, пойманного на нарушении эксперта-техника сейчас могут наказать штрафом в размере 50 тыс. рублей, взыскание с юрлица составит 200 тыс. – 300 тыс. рублей.



В начале марта 2022 года в силу вступят и другие нормы, относящиеся к масштабной реформе: в их числе окажется штраф автовладельцам за отсутствие действующей диагностической карты. Как мы сообщали ранее, выявлять таких водителей хотят с помощью камер, размер взыскания составит 2 тыс. рублей, а штрафовать собственников машин планируют раз в сутки.

