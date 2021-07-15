Инициатива от МВД: полис ОСАГО может стать дешевле для прошедших добровольный техосмотр

Техосмотр автомобилей в той или иной форме существует в России уже несколько десятков лет. Некая «инструментальная проверка» транспорта появилась и сразу же стала обязательной ещё в 1936 году (тогда же появилась и Госавтоинспекция. Позже, в 1964-ом, были введены обязательные талоны ТО, которые канули в Лету в 2011 году. Им на смену пришли диагностические карты (сейчас существуют только в электронном формате). Тогда же контроль за техосмотром перешёл от ГИБДД к Российскому союзу автостраховщиков (РСА).



Последнее законодатели несколько лет назад признали провалом, так как большинство автовладельцев сейчас вместо того, чтобы отправлять свои автомобили на проверку, просто покупают документ, подтверждающий, что ТС пригодно для движения по дорогам общего пользования. Власти подсчитали, что доля тех, кто использует «липовые» диагностические карты достигает примерно 85%.

О резонансной инициативе ГИБДД стало известно в прошлом месяце: тогда глава ведомства Михаил Черников анонсировал законопроект, согласно которому следовало сделать добровольной проверку технического состояния легковых автомобилей, не участвующих в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. Напомним, сейчас техосмотр является обязательным для всех «легковушек» в возрасте старше четырёх лет (речь идёт о машинах, принадлежащих физлицам).



Предполагается, что поправки войдут в законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения». Соответствующий документ направят на рассмотрение в правительство РФ. Пока что он, судя по всему, окончательно не готов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр МВД, автовладельцам, которые отправят свои машины на добровольное ТО, могут предложить различные «плюшки». Так, в качестве мер стимулирования пока что рассматриваются более дешёвый полис ОСАГО или же пониженная ставка транспортного налога.



В МВД предложили сделать техосмотр добровольным, так как после мониторинга оказалось, что не во всех регионах страны есть достаточное количество пунктов ТО, готовых работать в соответствии с актуальными требованиями (они вступили в силу в начале марта текущего года). Напомним, сейчас действует отсрочка: действие диагностических карт продлили до конца сентября. При этом после 22 августа они станут не нужны для оформления ОСАГО (при этом техосмотр пока что по-прежнему остаётся обязательным).

Отметим, вряд ли новое предложение МВД найдёт отклик в Налоговой службе и в Российском союзе автостраховщиков. Кстати, в РСА ранее уже высказывались против того, чтобы сделать ТО добровольным. Тогда заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов отметил, что значительная часть автопарка страны старше десяти лет, а значит, сейчас эти машины могут находиться не в лучшем техническом состоянии. Он предположил, что в случае одобрения нормы стоит ждать роста аварийности, напомним, что по итогам 2020 года было зафиксировано увеличение числа ДТП с участием неисправных машин – на 5,3%.

