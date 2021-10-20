Техосмотр будет в дефиците: многие операторы свернут бизнес, если ТО станет добровольным

В итоге проблемы могут возникнуть не только у коммерческих перевозчиков, но и у частных лиц, владеющих «легковушками», в случае, если те захотят перепродать свою машину.

В России на сегодняшний день действует норма, согласно которой все собственники легковых автомобилей в возрасте старше четырёх лет, должны в обязательном порядке в установленные сроки отправлять свои машины на проверку технического состояния. По итогам осмотра формируется диагностическая карта. Этот электронный документ подтверждает, что транспорт можно эксплуатировать (ранее водителям выдавалась бумажная копия, я сейчас ДК отправляют только в систему ЕАИСТО).



В текущем году законодатели начали активно обсуждать возможность отмены обязательного техосмотра. Изначально с этой инициативой выступили в ГИБДД, потом её подхватили в правительстве. Сейчас соответствующий законопроект уже готов, его могут принять до конца текущего года. Напомним, изначально предполагалось, что добровольной проверка станет для всех легковых машин, не участвующих в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. Позже к категории тех, для кого техосмотр останется обязательным, решили добавить машины физлиц, в случае, если они меняют владельца. Также пройти проверку понадобится в случае внесения в конструкцию изменений, к примеру, при переводе автомобиля на газ.

Ещё летом предложение не нашло отклика у операторов ТО, теперь же они заявили об этом напрямую. Как сообщает Autonews.ru, многие представители бизнеса не планируют получать аккредитацию на работу в 2022 году в случае, если законопроект о добровольной проверке технического состояния автомобилей для физлиц будет одобрен. В этих условиях спрос на техосмотр ожидаемо упадёт, тогда операторам ТО придётся либо закрываться, либо переходить на иной вид деятельности, так как дорогое оборудование будет простаивать, а вложенные в него средства не смогут окупиться.



По информации РСА, в России на момент начала весны было зарегистрировано 5168 пунктов техосмотра. Они могут продолжать выдавать диагностические карты до 1 марта 2022 года, а после этой даты право будет только у тех, кто получит аккредитацию в соответствии с новыми требованиями. Заявление на проведение аудита на момент середины октября подали лишь 415 организаций. При этом пока что одобрение было получено 53 операторами ТО, ещё по 19 заявкам решение не приняли.

Очевидно, что в случае, если большая часть представителей бизнеса перестанут оказывать услуги техосмотра, это обернётся проблемами как для коммерческих перевозчиков и владельцев такси, так и для частных лиц, решивших изменить конструкцию своего авто, или же пожелавших перепродать машину. Пунктов ТО окажется в дефиците, не исключено, что многие регионы и вовсе останутся без соответствующей услуги.



По словам председателя Гильдии операторов технического осмотра Игоря Волчека, в результате всех недавних нововведений цена проверки транспорта, скорее всего, вырастет. По предварительным данным, в российской столице техосмотр обойдётся примерно в 2,5-2,8 тыс. рублей, в регионах стоимость будет ниже. Вероятно, ценообразование сделают свободным, чтобы в него можно было закладывать расходы на аренду и иные факторы, меняющиеся в зависимости от субъекта РФ.

В прошлом месяце стало известно о том, что власти намерены упростить процедуру техосмотра. Так, в нынешний перечень обязательных проверок транспортных средств входят 82 пункта, но если законопроект будет одобрен, их останется всего 59. Предполагается, что ущерба для безопасности движения это не нанесёт.

