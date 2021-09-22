Власти решают, что делать с техосмотром: процедура должна стать проще

Министерства транспорта и внутренних дел обсуждают дальнейшие изменения в сфере проверки технического состояния машин, который в дальнейшем останется обязательным не для всех.

В России пока что продолжает действовать норма, согласно которой все собственники легковых автомобилей, возраст которых превышает четыре года, обязаны в установленные сроки отправлять свои машины на проверку технического состояния. В результате этого осмотра формируется электронный документ – диагностическая карта. Она подтверждает, что транспортное средство имеет право выезжать на дороги общего пользования. Ранее водителям выдавали бумажную копию, но сейчас ДК существует только в электронном виде.



Летом этого года стало известно о предложении МВД сделать добровольной проверку технического состояния легковых машин, не участвующих в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. Это предложение не нашло отклика у операторов ТО, многим из которых, вероятно, придётся закрыться после вступления изменений в силу (притом, что совсем недавно их заставили прилично потратиться на переоборудование).

Зато инициатива получила поддержку у правительства РФ – недавно, накануне последних выборов, стало известно о том, что соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму РФ нового созыва. Напомним, в случае одобрения, на техосмотр в обязательном порядке придётся отправлять автомобили в возрасте старше четырёх лет – но только в том случае, если они меняют владельца. Здесь речь идёт о физлицах, а для машин, участвующих в коммерческих перевозках, правила останутся прежними.



Теперь в Минтрансе и МВД продолжается работа над дальнейшими изменениями, касающимися техосмотра. Как сообщает «Коммерсант», в ведомствах планируют упростить процедуру, сейчас продолжается разработка проекта поправок к постановлению правительства №1434. На данный момент документ уже прошёл стадию обсуждения и в него вносятся поправки.

В нынешний перечень обязательных проверок транспортных средств входят 82 пункта, судя по проекту, в дальнейшем их останется 59. Законодатели предлагают перестать проверять повреждения тормозных трубок, работоспособность стеклоомывателя, потеки двигателя и коробки передач, мостов и кондиционера, а также измерять уровень шума выхлопной системы, следить за наличием аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. В Минтрансе считают, что отказ от этих «избыточных» проверок позволит упростить процедуру ТО, не нанеся при этом ущерба для безопасности движения. В результате это должно в том числе снизить расходы операторов ТО.



В МВД считают, что стоит ещё больше упростить процедуру. Так, в ведомстве настаивают на том, чтобы при диагностике транспортных средств не замерять уровень загрязняющих веществ в выхлопе (вне зависимости от типа ТС). Помимо этого, предлагается не обращать внимания на трещины в лобовом стекле легковых машин, а также не проверять систему обогрева и обдува ветрового стекла, замки дверей и механизмы регулировки кресел.

Какие именно изменения войдут в итоговый документ с изменениями закона о техосмотре, пока неизвестно. Ранее в МВД предлагали ввести меры стимулирования для тех автовладельцев, которые решат пройти техосмотр добровольно: предполагалось, что для них станет дешевле полис ОСАГО или же будет снижена ставка транспортного налога.

