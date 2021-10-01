Техосмотр пока ещё обязательный: отсрочка по получению диагностических карт кончилась

По действующим в РФ нормам, физлица, собственники легковых автомобилей, возраст которых превышает четыре года, обязаны в установленные сроки отправлять свои транспортные средства на проверку их технического состояния. По итогам осмотра формируется электронный документ – диагностическая карта (ранее водителям на руки выдавали ещё и бумажный аналог). Такая карта подтверждает, что машина может ездить по дорогам общего пользования.



Сегодня, 1 октября 2021-го, прекращает действовать отсрочка, которая была введена в начале года постановлением правительства. Документ распространялся на тех автовладельцев, у которых срок действия диагностической карты заканчивался в период с 1 февраля по 30 сентября. Согласно постановлению, срок их действия продлили на полгода (минимум до 1 октября). По данным «Коммерсанта», в течение стартовавшего месяца закончится действие примерно двух миллионов диагностических карт.

Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, 1 октября – это дата не для всех, кому была дана отсрочка. Так, в случае, если срок действия диагностической карты, к примеру, заканчивается 30 сентября 2021 года, то нужно прибавить ещё шесть месяцев, а значит, такая карта будет действовать до 29 марта 2022 года.

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В начале этого года отсрочка от обязательного прохождения ТО была введена из-за пандемии коронавируса. Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, неравномерная нагрузка на пункты техосмотра «несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей». Предполагалось, что эта неравномерность появится из-за новых правил в соответствии с которыми операторы ТО работают с марта 2021-го. Речь идёт, в частности, об обязательной фотофиксации процедуры осмотра машин.

Стоит напомнить, что с конца августа диагностические карты больше не нужны для оформления полиса ОСАГО. Ранее данные о ДК необходимо было вносить в том числе и в случае покупки электронной «автогражданки». Несмотря на это, необходимость иметь действующую диагностическую карту у автовладельцев всё же есть: в случае, если автомобиль попадёт в ДТП, у страховой компании будет возможность предъявить собственнику машины, вовремя не прошедшей ТО, регрессный иск.



Отметим, пока что водителей также и не штрафуют за езду без диагностических карт: этот документ не входит в перечень тех, которые нужно предъявлять для проверки сотрудникам ГИБДД, а камеры машины без вовремя пройденного ТО пока не вычисляют. Предполагалось, что такое наказание появится в начале марта 2022 года, размер штрафа должен был составить 2 тыс. рублей.

Однако эти планы могут уйти в прошлое, в случае, если власти окончательно одобрят отказ от обязательного техосмотра автомобилей физлиц. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме РФ. В случае одобрения предложения, на техосмотр придётся в обязательном порядке отправлять автомобили в возрасте старше четырёх лет – но только в том случае, если они меняют владельца (даже если передача происходит между физлицами). А для транспорта, участвующего в коммерческих грузовых и пассажирских перевозках, изменений в нынешних нормах не предусмотрено.

