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Российский завод Hyundai может купить компания из Казахстана

28.02.2023 217 0 1

Пока что на петербургском предприятии корейского производителя по-прежнему действует режим простоя, он продлён до конца следующего месяца.

Руководство компании Hyundai отправило в простой свой завод HMMR (Hyundai Motor Manufacturing Rus), расположенный в Северной столице, весной 2022 года. В качестве причины называлась нехватка комплектующих. Позже режим простоя продлевался несколько раз: нынешний период продлится до конца марта текущего года. В середине прошлого месяца на заводе стартовал процесс увольнения сотрудников, однако в компании пока не рассказали о том, какое будущее ждёт петербургское предприятие.

На фото: Hyundai Solaris

В конце прошлого года стало известно о том, что завод HMMR был частично перезапущен: на его мощностях начали штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris. Правда, тогда сообщалось, что полученная продукция предназначена не для РФ: кузова идут в Казахстан, на предприятие корейского производителя, расположенное в Алма-Ате, где происходит финальная сборка автомобилей.

Неудивительно, что потенциальным покупателем петербургского завода называется компания из Казахстана. Об очередной возможной сделке в российском автопроме сообщает ТАСС со ссылкой на Кирилла Соловейчика, председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

На фото: Hyundai Creta

Какая именно фирма заинтересовалась приобретением российской производственной площадки, пока не сообщается. Не исключено, что в роли покупателя выступит компания «Астана Моторс», её дочерним предприятием является завод Hyundai Trans Kazakhstan, на мощностях которого налажен выпуск легковых моделей корейского бренда. Именно сюда и направляются детали кузова для Соляриса (в Казахстане – Hyundai Accent). Сроки заключения потенциальной сделки пока не раскрываются.

Также председатель петербургского комитета по промышленной политике отметил, что компания Hyundai так и не запустила конвейер бывшей площадки General Motors (с её помощью корейцы планировали расширить местное производство). По его словам, один из корпусов этого завода в дальнейшем может быть использован «для обучения промышленных рабочих не только для автопрома, но и для всего города»; соответствующие переговоры уже ведутся.

На фото: Kia Rio X

Напомним, мощности петербургского автозавода Hyundai рассчитаны на выпуск свыше 200 тыс. машин ежегодно. До весны 2022-го здесь был налажен выпуск легковых автомобилей Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. Кстати, эти машины поставлялись не только дилерам в РФ, но и отправлялись на рынки других стран.

Другой петербургский завод, ранее принадлежавший Nissan, в прошлом году перешёл НАМИ (у японцев осталось право обратного выкупа в течение шести лет). Эта площадка была передана в управление АВТОВАЗу: по плану, во второй половине 2023-го здесь будет налажено производство новых моделей Lada сегментов C и D (партнёры российской компании в этом проекте пока не раскрываются).

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