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Стали известны примерные сроки перезапуска бывших заводов Mercedes-Benz и Volkswagen в РФ

15.08.2023 215 2 0

Какие именно автомобили встанут на конвейеры этих предприятий, по-прежнему не сообщается. Известно лишь, что на заводе в Подмосковье, принадлежащем «Автодому» наладят выпуск легковых машин.

Немецкий концерн Volkswagen начал искать покупателей на свой российский бизнес в 2022-м, окончательно сделка была завершена в мае текущего года. Новым владельцем бывших активов VW в РФ стало ООО «Арт-Финанс»: эта структура входит в состав крупного автодилерского холдинга «Авилон». В конце прошлого месяца стала известна сумма сделки: согласно отчёту концерна, немцы продали свой российский бизнес за 125 млн евро.

В результате сделки «Авилон» стал владельцем: производственной площадки в Калуге, ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование». В июне стало известно о том, что бывшая российская «дочка» VW сменила название: теперь это AGR Automotive Group.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, которого цитирует ТАСС, производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может быть запущено уже в текущем году. Недавно об этом же говорил и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Информации о том, модели каких марок планируется выпускать на этом предприятии, пока нет. Холдинг «Авилон» пока не раскрыл, какие компании претендуют на место его партнёров. По слухам, в этом списке есть китайская компания Chery

Производственные мощности предприятия AGR рассчитаны на выпуск до 225 тыс. автомобилей ежегодно. До весны прошлого года с местного конвейера сходили некогда востребованные в стране кроссовер Volkswagen Tiguan, а также лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Кроме того, здесь же расположен моторный завод, рассчитанный на выпуск 150 тыс. бензиновых двигателей в год.

Другой немецкий автопроизводитель – Mercedes-Benz – продал свои российские активы в апреле текущего года. Их новым владельцем стала Группа компаний «Автодом», по итогам сделки ей перешли подмосковный завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), «Мерседес-Бенц Банк Рус», «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая «дочка») и «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (фирма ранее занималась лизингом, факторингом и страхованием машин). В мае стало известно о ребрендинге: АО «МБ РУС» пришло на смену АО «Мерседес-Бенц Рус».

Как отметил глава Минпромторга РФ, ГК «Автодом» может возобновить производство автомобилей на бывшем российском заводе Mercedes-Benz в следующем году. Он пояснил, что «Автодому» ещё необходимо «финализировать свои договорённости с выбранными индустриальными партнёрами». Кто исполняет их роль, Денис Мантуров, не рассказал, но добавил, что на площадке будет налажен выпуск легковых автомобилей.

Напомним, ранее на площадке в индустриальном парке Есипово (Московская область) был налажен выпуск седанов E-Class, кроссоверов GLE, GLC и GLS. Согласно неподтверждённой информации, на конвейер этого завода могут встать автомобили китайского люксового бренда Hongqi (читается «хунцы», а в переводе означает «красное знамя»), принадлежащего концерну FAW. Кстати, эта поднебесная марка официально объявила о выходе на российский рынок в апреле текущего года.

Россия производство бизнес заводы Mercedes-Benz Volkswagen Hongqi

 

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2 комментария
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Иван Сергеев

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