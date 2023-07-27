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  • Подробности о продаже российского бизнеса Volkswagen: стала известна цена сделки

Подробности о продаже российского бизнеса Volkswagen: стала известна цена сделки

27.07.2023 55 0 0

Покупка местных активов VW обошлась одной из компаний, принадлежащих автодилерскому холдингу «Авилон», в 125 млн евро.

Немецкий концерн Volkswagen ранее выпускал в РФ некоторые автомобили марок, входящих в его состав: в списке наиболее востребованных в течение последних докризисных лет значились Volkswagen Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid, Karoq и Kodiaq. Слухи о том, что VW собирается избавиться от российского бизнеса, появились ещё летом прошлого года, подтвердилась информация уже в 2023-м.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку в апреле. Официальная информация о продаже появилась в мае, в роли покупателя российских активов Volkswagen выступило ООО «Арт-Финанс»: эта структура входит в состав крупного автодилерского холдинга «Авилон». Сумма сделка тогда не разглашалась.

Однако она стала известна сейчас: согласно отчету немецкого концерна о показателях первой половины 2023 года, Volkswagen продал свой российский бизнес за 125 млн евро. Напомним, по итогам сделки «Авилон» стал владельцем: завода в Калуге, ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», а также ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование». В прошлом месяце бывшая российская «дочка» VW рассказала о смене названия: теперь это AGR Automotive Group.

Стоит напомнить, что крупноузловая сборка машин началась на калужском заводе Volkswagen, который расположен на территории технопарка «Грабцево», ещё в 2007 году. Через пару лет это предприятие перешло на полный цикл, включающий в себя сварку, окраску и сборку. На сегодняшний день производственные мощности этой площадки рассчитаны на выпуск 225 тыс. машин в год.

Отметим, концерн Volkswagen занимался подготовкой к продаже российского бизнеса на фоне судебных разбирательств. Дело в том, что все местные активы в течение некоторого времени находились под арестом по иску ГАЗа (изначально – из-за убытка российского партнёра в размере 15,6 млрд рублей). Немецкому производителю удалось добиться снятия ареста на объекты недвижимого и движимого имущества «Фольксваген Груп Рус», но спустя неделю группа ГАЗ снова подала иск, причём на этот раз на 28,4 млрд рублей. Кстати, во второй раз суд отказал в принятии обеспечительных мер.

По предварительным данным, в дальнейшем калужский завод будет перезапущен. Как Kolesa.ru сообщал ранее, по словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, партнёром нового собственника этого предприятия, скорее всего, будет «компания из Юго-Восточной Азии». Информации о том, кто выступает в роли потенциальных партнёров, пока по-прежнему нет.

Ранее предполагалось, что интерес к партнёрству может проявить китайская компания Chery: по слухам, производитель вёл соответствующие переговоры, причём с несколькими местными компаниями. Примерно в то же время президент Chery International Джан Гоубин отмечал, что компания хочет «не только продавать машины в России», но и развивать в РФ «их производство, причём так, чтобы была высокая степень локализации». Однако, каких-либо официальных более конкретных заявлений на этот счёт пока не поступало.

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