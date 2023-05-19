Volkswagen продал свой российский бизнес, включая калужский завод

С российского рынка продолжают уходить иностранные автопроизводители. Информация о том, что компания Volkswagen собирается продать свой калужский завод, появилась в СМИ ещё в конце июля прошлого года. Потенциальные претенденты на роль новых владельцев предприятия были названы в начале весны 2023-го, в коротком списке присутствовал в том числе дилерский холдинг «Авилон».

Именно он, а точнее его структура ООО «Арт-Финанс», стала покупателем российского бизнеса Volkswagen. Информация о том, что сделка по продаже активов немецкой компании была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, появилась примерно месяц назад. Теперь главный офис VW опубликовал официальное сообщение о том, что соответствующая сделка завершена. Её сумма не раскрывается.



Немецкий производитель отчитался о продаже своих долей в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая дочерние компании ООО «Фольксваген Компоненты и услуги», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование». В компании подчеркнули, что сделка включает в себя как производственные мощности в Калуге, так и структуру импортёра (дистрибьюторский бизнес и послепродажное обслуживание), а также складские и финансовые услуги.

Напомним, ещё в 2007 году на калужском заводе Volkswagen, находящемся на территории технопарка «Грабцево», стартовала крупноузловая сборка машин. А в 2009-м предприятие перешло на выпуск машин по полному циклу – со сваркой, окраской и сборкой. Производственные мощности площадки рассчитаны на ежегодный выпуск 225 тыс. автомобилей.



Предприятие VW в Калуге прекратило выпуск продукции в начале марта прошлого года. До кризиса с конвейера этой площадки сходили три востребованные в России модели – Volkswagen Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid. Ещё в 2015 году была открыта площадка по производству моторов, её мощности рассчитаны на выпуск до 150 тыс. двигателей в год.

Кстати, Volkswagen пришлось заниматься подготовкой к продаже местных активов на фоне судебных разбирательств. Так, ранее все они оказались под арестом по иску ГАЗа из-за убытка российского партнёра в размере 15,6 млрд рублей. Через некоторое время производителю удалось добиться снятия ареста на объекты недвижимого и движимого имущества «Фольксваген груп рус», однако спустя неделю группа ГАЗ подала новый иск – на этот раз на 28,4 млрд рублей (тогда суд отказал в принятии обеспечительных мер).



Ожидается, что в дальнейшем калужский завод будет перезапущен. Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что партнёром нового владельца предприятия, скорее всего, окажется компания из Юго-Восточной Азии. Конкретных претендентов он пока не назвал.