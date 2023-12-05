Российский завод Hyundai продлил режим простоя до 2024 года

Ранее сообщалось, что предприятие корейской компании будет продано (с опционом на обратный выкуп в течение двух лет) пока не названному российскому инвестору.

Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) расположен в Санкт-Петербурге. Руководство компании отправило его в простой весной 2022 года из-за нехватки комплектующих. Позже этот режим несколько раз продлевался, при этом в конце прошлого года предприятие частично перезапускали для того, чтобы выпустить детали, сварить и окрасить кузова для Hyundai Solaris. Выпущенную партию тогда направили на конвейер завода в городе Алматы (Казахстан), где была проведена финальная сборка автомобилей, предназначенных не для РФ.

Фото с завода Hyundai Motor Manufacturing Rus (из архива)

Процесс увольнения сотрудников петербургского завода корейской компании стартовал в начале текущего года. Часть сотрудников по-прежнему числятся в штате предприятия. Теперь стало известно о том, что на площадке Hyundai был в очередной раз продлён режим простоя – до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр занятости населения Санкт-Петербурга.



Известно, что режим простоя, теперь продлённый до 2024 года, затронет 502 сотрудников предприятия HMMR. Напомним, до весны 2022 года штат петербургского завода Hyundai насчитывал 2 537 человек. Напомним, производственные мощности завода Hyundai, начавшего работу в 2010 году, рассчитаны на выпуск более 200 тыс. машин в год.

Ранее на этой площадке было налажено производство востребованных в РФ легковых автомобилей Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. Кроме того, в списке местных активов корейцев числится моторный завод, а также петербургская площадка, ранее принадлежавшая американскому концерну General Motors – Hyundai выкупила её в 2020-м (компания планировала расширить производство в РФ).



В сентябре текущего года стало известно о том, что Hyundai собирается продать свой петербургский завод: об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Тогда он отметил, что руководство корейской компании собирается продать свои местные активы с опционом на обратный выкуп в течение двух лет (подобное решение приняли, к примеру, Renault, Nissan и Mazda).

Также Денис Мантуров добавил, что «все решения уже сформированы», и что соглашение будет достигнуто «в ближайшее время», правда, более точный срок тогда не назывался. С тех пор никакой новой официальной информации по потенциальной сделке не было. Ранее сообщалось о том, что в роли покупателя площадки HMMR выступает неназванный «местный инвестор».



Предполагалось, что приобретением активов Hyundai могло заинтересоваться руководство калининградского мультибрендового предприятия «Автотор», которое ранее сотрудничало с корейским производителем и выпускало несколько моделей Hyundai и Kia. Помимо этого, потенциальным покупателем российского завода Hyundai может оказаться и крупный дилерский холдинг «Авилон». Подробности мы, очевидно, узнаем позже.