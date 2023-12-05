Заводы ×

Российский завод Hyundai продлил режим простоя до 2024 года

05.12.2023 38 0 0

Ранее сообщалось, что предприятие корейской компании будет продано (с опционом на обратный выкуп в течение двух лет) пока не названному российскому инвестору.

Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) расположен в Санкт-Петербурге. Руководство компании отправило его в простой весной 2022 года из-за нехватки комплектующих. Позже этот режим несколько раз продлевался, при этом в конце прошлого года предприятие частично перезапускали для того, чтобы выпустить детали, сварить и окрасить кузова для Hyundai Solaris. Выпущенную партию тогда направили на конвейер завода в городе Алматы (Казахстан), где была проведена финальная сборка автомобилей, предназначенных не для РФ.

Фото с завода Hyundai Motor Manufacturing Rus (из архива)

Процесс увольнения сотрудников петербургского завода корейской компании стартовал в начале текущего года. Часть сотрудников по-прежнему числятся в штате предприятия. Теперь стало известно о том, что на площадке Hyundai был в очередной раз продлён режим простоя – до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр занятости населения Санкт-Петербурга.

Известно, что режим простоя, теперь продлённый до 2024 года, затронет 502 сотрудников предприятия HMMR. Напомним, до весны 2022 года штат петербургского завода Hyundai насчитывал 2 537 человек. Напомним, производственные мощности завода Hyundai, начавшего работу в 2010 году, рассчитаны на выпуск более 200 тыс. машин в год.

Ранее на этой площадке было налажено производство востребованных в РФ легковых автомобилей Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. Кроме того, в списке местных активов корейцев числится моторный завод, а также петербургская площадка, ранее принадлежавшая американскому концерну General Motors – Hyundai выкупила её в 2020-м (компания планировала расширить производство в РФ).

В сентябре текущего года стало известно о том, что Hyundai собирается продать свой петербургский завод: об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Тогда он отметил, что руководство корейской компании собирается продать свои местные активы с опционом на обратный выкуп в течение двух лет (подобное решение приняли, к примеру, Renault, Nissan и Mazda).

Также Денис Мантуров добавил, что «все решения уже сформированы», и что соглашение будет достигнуто «в ближайшее время», правда, более точный срок тогда не назывался. С тех пор никакой новой официальной информации по потенциальной сделке не было. Ранее сообщалось о том, что в роли покупателя площадки HMMR выступает неназванный «местный инвестор».

Предполагалось, что приобретением активов Hyundai могло заинтересоваться руководство калининградского мультибрендового предприятия «Автотор», которое ранее сотрудничало с корейским производителем и выпускало несколько моделей Hyundai и Kia. Помимо этого, потенциальным покупателем российского завода Hyundai может оказаться и крупный дилерский холдинг «Авилон». Подробности мы, очевидно, узнаем позже.

Россия авто и общество производство бизнес заводы Hyundai KIA

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Куцые и хвостатые: семь аргументов хэтчбека против седана В нашей стране автомобили с трехобъемным кузовом всегда котировались выше хэтчбеков. Так уж исторически сложилось, ведь ВАЗ-21099 был гораздо престижнее, чем девятка или восьмерка. Неудив... 911 9 0 05.12.2023
Статьи / Ремонт и обслуживание Моточасы и пробег: как стареет масло и почему его не надо менять раз в 10 тысяч километров О периодичности замены масла написаны уже целые трактаты. Иногда в достаточно научной мере, иногда – удивительно бестолковые, основанные на опыте соседа дяди Васи, который на своей «копейке»... 16170 1 2 04.12.2023
Статьи / Авто недели Покупаем Jaecoo J7: где купить, как обслуживать, сколько тратить Покупка китайского автомобиля, особенно новичка на нашем рынке, многим кажется немного авантюрной. Страх, конечно, понятен, но так ли он обоснован? Попробуем сегодня разобраться в этом вопро... 1621 1 0 04.12.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 26405 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 21705 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 20640 10 0 08.08.2023
Change privacy settings