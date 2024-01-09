Российский завод Hyundai вернулся к работе через два года простоя

Предприятие Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR), которое расположено в Санкт-Петербурге, находится в режиме простоя с весны позапрошлого года. При этом ранее завод частично перезапускали, чтобы выпустить детали, сварить и окрасить кузова для Hyundai Solaris: далее они были направлены на конвейер казахстанского завода (расположен в городе Алматы), где и прошла финальная сборка автомобилей, которые не были предназначены для авторынка РФ.

Ранее компании пришлось продлевать режим простоя предприятия HMMR несколько раз. О последнем, который продлился до 31 декабря 2023 года, сообщалось в начале прошлого месяца. До весны 2022-го штат российского завода Hyundai включал в себя 2537 человек, тогда как нынешний состав персонала, по последним данным, насчитывает около 800 сотрудников, они работают в одну смену.



Теперь петербургский завод возобновил работу после почти двухлетнего простоя, об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия. Сообщается, что в настоящее время на производственной площадке проводится обучение персонала и обслуживание оборудования.

Сейчас продолжается обсуждение условий сделки между компанией Hyundai Motor и российским покупателем доли в HMMR. Официально о продаже завода корейцы сообщили несколько недель назад. Известно, что будущим собственником завода HMMR станет ООО «Арт-Финанс» – это структура, входящая в состав крупного автодилерского холдинга «Авилон». Кстати, ранее эта же компания купила бывшее предприятие немецкого концерна Volkswagen, которое находится в Калуге, сейчас эта площадка по-прежнему находится в режиме простоя, её планируют перезапустить в этом году.



Напомним, ранее подробности о сделке раскрыл министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, сделка по продаже российских активов будет включать в себя опцион на обратный выкуп в течение двух лет; подобное решение в отношении местных площадок (с разными сроками) приняли другие иностранные производители – Renault, Nissan и Mazda. Ранее сообщалось, что сумма сделки составила 10 тыс. рублей (по текущему курсу эквивалентно примерно 147 тыс. корейских вон или 111 американским долларам).

Ранее глава Минпромторга РФ отмечал, что будущий владелец петербургского завода уже изучает возможности скорого возобновления производства автомобилей на этой площадке совместно с некими «индустриальными партнёрами», которых он не раскрыл. Он добавил, что перезапуск конвейера произойдёт до середины текущего года.



В Hyundai в прошлом месяце заявили, в России владельцам автомобилей Hyudai и Kia по-прежнему будут предоставляться услуги сервиса, в том числе послепродажное обслуживание. Отметим, петербургский завод корейской компании был запущен в 2010 году, его производственные мощности рассчитаны на выпуск более 200 тыс. машин в год; ещё в списке местных активов числятся моторный завод и вторая площадка, ранее принадлежавшая американскому концерну GM.