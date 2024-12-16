Chery Tiggo 9 стартует в России, цены известны

Семиместный кроссовер китайской марки можно будет купить в РФ уже завтра, 17 декабря. Модель предложат в двух комплектациях.

На домашнем рынке, в Китае, Chery Tiggo 9 появился в продаже в прошлом году. Стоит напомнить, что этот SUV в 2024-м добрался в том числе и до РФ, но под другой маркой и с собственным названием – Jaecoo J8 (это один из суббрендов Chery). При этом в местном представительстве Чери анонсировали расширение российской линейки за счёт Tiggo 9: ранее предполагалось, что модели будут отличаться за счёт логотипов и состава комплектаций. Позже стало известно о том, что для зарубежных рынков Чери подготовила другую «девятку» – на экспорт под этим именем компания отправила тот паркетник, который в Поднебесной продаётся под названием Chery Tiggo 8L.

На фото: Chery Tiggo 9 (версия для российского рынка)

Дилеры марки в РФ начали собирать предзаказы на Chery Tiggo 9 в середине ноября. Продажи флагмана начнутся уже завтра, 17 декабря 2024 года. SUV предложен на местном рынке в двух комплектациях, их цены теперь стали известны. Согласно прайс-листу на официальном сайте бренда, рекомендованная розничная цена варианта Prime составляет 4 750 000 рублей, а топовой версии Ultra – 5 050 000 рублей. С учётом действующих акций и предложений стоимость равна 4 150 000 и 4 450 000 рублей соответственно.

Вне зависимости от исполнения флагманский кроссовер имеет светодиодную оптику, электропривод багажной двери, передние и задние датчики парковки, полный «зимний» пакет, включающий в себя обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля, сидений первого и второго рядов.

Салон обеих версий Tiggo 9 рассчитан на семерых седоков, передние кресла снабдили функциями вентиляции и памяти настроек, предусмотрены панорамная крыша, система телематики Chery Connect, климат-контроль, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, фронтальные и боковые подушки, а также шторки безопасности. На передней панели Tiggo 9 расположились виртуальная приборка диагональю 10,3 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы на 15,6 дюйма, есть доступ к Yandex-навигации и VK-сервисам. В списке оборудования числятся мониторинг «слепых» зон и функция предупреждения о столкновении сзади.

Топовая версия флагмана Ultra получила 20-дюймовые литые «катки» (вместо 19-дюймовых, положенных варианту Prime), а ещё адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и помощи при движении в пробках, продвинутого парковочного ассистента, центральную и коленную подушки безопасности, отделку салона натуральной кожей чёрного или коричневого цвета, функции вентиляции сидений второго ряда, а также массажа – для передних кресел, аудиосистему с 14 динамиками.

На фото: салон Chery Tiggo 9 (версии для российского рынка)

Габаритная длина Chery Tiggo 9 составляет 4810 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1741 мм, а расстояние между осями – 2800 мм. Объём багажника – 200 литров, но при сложенных сидениях третьего и второго рядов грузовое пространство можно увеличить до 2150 литров. Спереди у кроссовера независимая подвеска типа McPherson, сзади – многорычажка. Дорожный просвет равен 200 мм.

Chery Tiggo 9 на российском рынке предлагается только с одним вариантом «начинки»: под капотом располагается бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка с непосредственным впрыском топлива. Её максимальная отдача составляет 249 л.с., а крутящий момент – 375 Нм. Этот мотор идёт в комплекте с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – только полный.