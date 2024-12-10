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  • Chery раскрыла состав комплектаций флагманского кроссовера Tiggo 9 для России

Chery раскрыла состав комплектаций флагманского кроссовера Tiggo 9 для России

10.12.2024 292 1 0

На нашем рынке новый паркетник Chery поначалу будет доступен в двух богатых исполнениях. Модель имеет турбомотор 2.0, классический автомат и полный привод.

Прием предварительных заказов на трехрядный кроссовер Chery Tiggo 9 в России открыли еще в середине ноября. Стартовый ценник объявили лишь на прошлой неделе (от 4 190 000 рублей), да и тот действителен только для тех, кто оставит онлайн-заявку с предоплатой в размере 30 000 рублей до начала «живых» продаж, которое намечено на 17 декабря. Ну а теперь местный офис марки наконец раскрыл подробности о комплектациях флагмана.

Напомним, в РФ представлена совсем не та «девятка», которая доступна в Китае. Под именем Tiggo 9 к нам привезли паркетник, на родине известный как Chery Tiggo 8L. Хотя аналог Tiggo 9 для Поднебесной в России тоже присутствует, но под другим брендом: речь идет о Jaecoo J8 (марка Jaecoo принадлежит Чери). Но вернемся к нашей «девятке» под маркой Chery.

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Длина кроссовера равна 4810 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1741 мм, колесная база – 2800 мм. Chery Tiggo 9 предложен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 2.0 с непосредственным впрыском топлива, которая выдает 249 л.с. и 375 Нм. Двигатель работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Наш кросс по умолчанию полноприводный.

На старте продаж Tiggo 9 будет доступен в двух богатых комплектациях – Prime и Ultra. Обе имеют семиместный салон, светодиодную оптику, передний и задний парктроники, электропривод багажной двери, «зимний» пакет (обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля, сидений первого и второго рядов), панорамный люк в крыше, отдельные экраны приборки (10,3 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), проекционный дисплей, систему телематики Chery Connect, климат-контроль, беспроводную зарядку, вентиляцию передних сидений (кресла также получили память настроек), камеры кругового обзора, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о столкновении сзади. 

Топовый Chery Tiggo 9 Ultra – это также 20-дюймовые колеса вместо 19-дюймовых, центральная и коленная подушки безопасности, продвинутый автопарковщик, массажер водительского кресла, вентиляция сидений второго ряда, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и помощи при движении в пробках.

Полный прайс-лист Chery Tiggo 9 опубликуют на следующей неделе.

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1 комментарий
10.12.2024 20:48
Rider

Китайская Тигго 9 - это джаеко джей8 у нас, а китайский Тигго 8л - Тигго 9 у нас. Мда... Без байцзю не разберёшься

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