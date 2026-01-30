Зимнее утро водителя обычно начинается не с кофе, а с ветрового стекла, покрытого коркой льда. А если оно снабжено подогревом, отскребать приходится боковые окна. Ошибки на этом этапе стоят дорого, поэтому давайте разберёмся, как правильно чистить стёкла от снега и льда, не превращая процесс в битву с морозом.

1. Сначала снег, потом лёд

Если на стекле лежит снег – уберите его щёткой. Пытаться соскребать лёд через слой снега, который содержит грязь и песок – бесполезно и даже вредно. Чем меньше абразива на стекле, тем выше шанс сохранить его прозрачным и без царапин.

2. Включайте подогрев

Перед тем как взять в руки скребок, запустите двигатель и включите подогрев стёкол – если такая функция, конечно, имеется в вашем автомобиле. Даже слабый прогрев существенно облегчает очистку стекла и снижает риск появления царапин. Главное – никогда и ни за что не лить на стёкла горячую воду.

3. Используйте инструменты

Идеальный набор – мягкая щётка для снега и пластиковый скребок. Любые металлические предметы – плохая идея. Скребок держите под небольшим углом к стеклу, без сильного давления, работая короткими движениями.

4. Применяйте химию

Если лёд упрямый, используйте специальный размораживатель для стёкол в виде спрея. Он ускоряет процесс таяния и снижает нагрузку на стекло. Любые самодельные растворы или народные рецепты лучше забыть, как страшный сон.

5. Не забывайте про зеркала

Чистое ветровое стекло – это хорошо, но обзор важен со всех сторон. Очистите боковые окна и зеркала, а также заднее стекло. А заодно и камеру заднего вида.

6. Проверьте дворники

Перед поездкой убедитесь, что щётки дворников не примёрзли к стеклу. Включать стеклоочистители по льду – быстрый способ отправить их в мусорку. Заодно проверьте, что омывающая жидкость в бачке не замёрзла.

Итак, вот что нужно для очистки стёкол зимой:

Щётка для снега с мягкой щетиной

Пластиковый скребок

Размораживатель для стёкол

Подогрев ветрового стекла

Толстые перчатки

Зимняя стеклоомывающая жидкость

Несколько минут времени

Правильная очистка стёкол зимой – это вопрос безопасности, а не эстетики. Потраченные утром несколько минут сэкономят вам стекло, дворники и нервы, а главное – позволят хорошо рассмотреть дорогу, а не догадываться об её существовании. А в зимнем вождении хорошая видимость – это уже половина успеха.