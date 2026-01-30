Колёсная база ×

Как правильно чистить стёкла от снега и льда

30.01.2026 102 0 0
Как правильно чистить стёкла от снега и льда

Зимнее утро водителя обычно начинается не с кофе, а с ветрового стекла, покрытого коркой льда. А если оно снабжено подогревом, отскребать приходится боковые окна. Ошибки на этом этапе стоят дорого, поэтому давайте разберёмся, как правильно чистить стёкла от снега и льда, не превращая процесс в битву с морозом.

1. Сначала снег, потом лёд

Если на стекле лежит снег – уберите его щёткой. Пытаться соскребать лёд через слой снега, который содержит грязь и песок – бесполезно и даже вредно. Чем меньше абразива на стекле, тем выше шанс сохранить его прозрачным и без царапин.

2. Включайте подогрев

Перед тем как взять в руки скребок, запустите двигатель и включите подогрев стёкол – если такая функция, конечно, имеется в вашем автомобиле. Даже слабый прогрев существенно облегчает очистку стекла и снижает риск появления царапин. Главное – никогда и ни за что не лить на стёкла горячую воду.

3. Используйте инструменты

Идеальный набор – мягкая щётка для снега и пластиковый скребок. Любые металлические предметы – плохая идея. Скребок держите под небольшим углом к стеклу, без сильного давления, работая короткими движениями.

4. Применяйте химию

Если лёд упрямый, используйте специальный размораживатель для стёкол в виде спрея. Он ускоряет процесс таяния и снижает нагрузку на стекло. Любые самодельные растворы или народные рецепты лучше забыть, как страшный сон.

5. Не забывайте про зеркала

Чистое ветровое стекло – это хорошо, но обзор важен со всех сторон. Очистите боковые окна и зеркала, а также заднее стекло. А заодно и камеру заднего вида.

6. Проверьте дворники

Перед поездкой убедитесь, что щётки дворников не примёрзли к стеклу. Включать стеклоочистители по льду – быстрый способ отправить их в мусорку. Заодно проверьте, что омывающая жидкость в бачке не замёрзла.

Итак, вот что нужно для очистки стёкол зимой:

  • Щётка для снега с мягкой щетиной
  • Пластиковый скребок
  • Размораживатель для стёкол
  • Подогрев ветрового стекла
  • Толстые перчатки
  • Зимняя стеклоомывающая жидкость
  • Несколько минут времени

Правильная очистка стёкол зимой – это вопрос безопасности, а не эстетики. Потраченные утром несколько минут сэкономят вам стекло, дворники и нервы, а главное – позволят хорошо рассмотреть дорогу, а не догадываться об её существовании. А в зимнем вождении хорошая видимость – это уже половина успеха.

авто и общество практика Колёсная база
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок 7 причин купить Exeed TXL Exeed TXL – автомобиль довольно удивительный по меркам 2026 года. Он одновременно сочетает в себе новизну и солидный рыночный стаж. Как такое возможно? Очень просто: дебютировав в 2021 году,... 62 0 0 30.01.2026
Статьи / Практика Вредная вода и хитрости «самомойки»: как правильно мыть автомобиль Ну что может быть сложного в том, чтобы помыть машину? Заехал на мойку – и помыл. Но чем это удовольствие становится дороже, тем большее количество автовладельцев от этой услуги отказывается... 1373 0 1 28.01.2026
Статьи / Авторынок Кроссоверы удались, ждем седан: Tenet подводит итоги 2025 года Если бы у нас в распоряжении была машина времени и мы бы отправились назад ровно на один год, чтобы задать один единственный вопрос – «Что вы знаете о марке Tenet», то даже весьма информиров... 913 13 0 28.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76216 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46424 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18835 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
24 Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили
13 Кроссоверы удались, ждем седан: Tenet подводит итоги 2025 года
7 Попытка как пытка: как пробовали возродить марку Maybach и почему это...
Новые комментарии
Change privacy settings