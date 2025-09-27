Пару дней назад в Сети появились свежие шпионские фотографии следующего поколения самого компактного кроссовера Mercedes-Benz, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

Модель GLA дебютировала в 2013 году на Франкфуртском автосалоне, став серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного в апреле того же года в Шанхае. Он представлял из себя вседорожный эквивалент хэтчбека А-класса и занял место самого маленького паркетника бренда. В конце 2019 года представили GLA второго поколения, а весной 2023 года модель получила рестайлинг. Теперь же ей на смену готовят полностью новую генерацию, прототипы которой на днях попались в объектив фотошпионов.

Нынешний Mercedes-Benz GLA 1 / 3 Нынешний Mercedes-Benz GLA 2 / 3 Нынешний Mercedes-Benz GLA 3 / 3

Кроссовер в целом сохранит знакомые пропорции, при этом его дизайн весьма заметно изменится. Передняя часть полностью новая: здесь появятся фары со стилизованными под логотип светодиодными габаритными огнями, которые будут стыковаться с решёткой радиатора. Сама же решётка пока скрыта маскировкой, но уже видно, что она станет заметно крупнее по сравнению с нынешним GLA. Сбоку новый кроссовер проще всего узнать по выдвижным дверным ручкам, аналогичным большинству новых моделей марки. Сильнее всего изменится задняя часть паркетника, где появятся оригинальные фонари необычной для бренда формы с почти квадратными сегментами по краям, в которые встроены всё те же «звёзды» габаритов. Они будут визуально объединены горизонтальной декоративной вставкой и, скорее всего, светодиодной полосой. Логотип марки расположится между основных блоков фонарей, а ниша номерного знака переместится на задний бампер (похожее решение будет применено и на новом кроссовере GLB). Кроме того, GLA изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер нового Mercedes-Benz GLA

Ожидается, что в основе новинки будет лежать платформа MMA (Mercedes Modular Architecture), которую также использует новое семейство CLA. От последнего кроссоверу могут достаться и силовые установки, среди которых будут гибридные и полностью электрические модификации. Основой гибридных версий является новая 1,5-литровая бензиновая турбочетвёрка семейства FAME с заводским индексом M252, работающая в паре с 27-сильным электромотором, интегрированным в 8-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями (8F-eDCT). Электрические силовые установки пока представлены в двух вариантах — с один электромотором на передней оси (272 л.с., 335 Нм) и полноприводный с двумя электромоторами (354 л.с. 515 Нм).

Рендер нового Mercedes-Benz GLA

Премьера нового Mercedes-Benz GLA ожидается в следующем году. Кстати, в будущем под капотом кроссовера могут разместиться бензиновые моторы нового поколения от BMW.