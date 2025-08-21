Mercedes-Benz может начать использовать двигатели BMW в своих будущих моделях

Речь идёт об автомобилях немецкой марки с PHEV-установками и последовательными гибридными системами типа range extender. Соответствующее предложение пока находится на стадии обсуждения.

Многие мировые автопроизводители ранее сделали ставки на стремительное развитие электромобилей. Этот расчёт, по сути, не оправдался: спрос на «зелёный» транспорт не рос теми темпами, на которые рассчитывали компании. В результате многим пришлось менять свои стратегии «на ходу», в том числе Mercedes-Benz. Обновлённый план, в частности, предполагает продление жизни автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

На фото: актуальный кроссовер Mercedes-Benz GLC

Как сообщает британский Autocar со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, сейчас Mercedes-Benz ведёт активные переговоры о возможности использования бензиновых двигателей BMW в своих будущих автомобилях. Отмечается, что сейчас два производителя находятся «на высоком уровне планирования». Окончательное решение, скорее всего, будет принято в ближайшие месяцы, а официальное объявление может быть сделано до конца 2025 года.

О потенциальном сотрудничестве между Mercedes-Benz и BMW первым сообщило немецкое издание Manager Magazin. По предварительным данным, в рамках сделки баварцы предоставят новое поколение своих бензиновых двигателей для нескольких моделей с логотипами в виде трёхлучевой звезды: CLA, GLA, GLB, C-Class, E-Class, GLC.

Кроме того, этот проект может затронуть грядущую новинку, которая пока известна под рабочим названием Little G. Напомним, слух о том, что «младший брат» Mercedes-Benz G-Class может получить ДВС, появился после того как стало известно о том, что G 580 with EQ Technology провалился на рынке. «Зелёный гелик» с нескромным ценником показал слабый результат в Европе и практически никакой – в Южной Корее и Китае.

Издание отмечает, что соглашение между компаниями-конкурентами оформляется в качестве «стратегического шага по сокращению затрат на разработку». Оно может обеспечить Mercedes-Benz поставку двигателей, соответствующих экологическому стандарту Euro 7, что позволит модели продолжить выпуск моделей с ДВС (а значит, и сохранить большую часть своей аудитории).

Помимо этого, соглашение помогло бы Мерседесу расширить линейку PHEV-установок и последовательных гибридных систем типа range extender без дополнительных значительных инвестиций, которые понадобились бы для разработки новых бензиновых четырёхцилиндровых двигателей. Стоит отметить, что сейчас у немецкого производителя есть 1,5-литровая турбочетвёрка M252, выпускаемая в Китае на мощностях СП Geely и Renault. Однако, по данным инсайдеров, этот мотор подходит для MHEV-систем, но не рассчитан на использование в полноценных гибридных установках.

По предварительным данным, BMW может поделиться с Mercedes-Benz 2,0-литровой турбочетвёркой, которая окажется производной от актуального двигателя B48. Не исключено, что впоследствии немецкие компании могут запустить совместный моторный завод в США, что позволит производителям сократить расходы на уплату пошлин.