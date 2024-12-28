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Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB: первые изображения

28.12.2024 11 0 0

Немецкая компания готовит новое поколение своего компактного паркетника, и первые тестовые образцы уже выехали на дороги общего пользования. Благодаря имеющимся шпионским фотографиям прототипов у нас есть возможность составить первое представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

GLB первого и единственного на данный момент поколения был представлен летом 2019 года, став серийной версией концепта, продемонстрированного несколькими месяцами ранее в Шанхае. Кроссовер занял в модельном ряду промежуточное место между GLA и GLC, при этом, в отличие от них обоих, GLB может похвастаться семиместным салоном. Весной прошлого года модель получила небольшой рестайлинг, а сейчас проходят испытания паркетника полностью нового поколения. Каким он будет?

Нынешний Mercedes-Benz GLB
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Нынешний Mercedes-Benz GLB
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Нынешний Mercedes-Benz GLB
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У нас в распоряжении есть несколько шпионских фотографий замаскированных прототипов, и на первый взгляд новинка по пропорциям очень похожа на нынешний GLB. При этом уже видно, что передняя часть станет полностью новой: здесь появятся новые фары с габаритными светодиодными огнями в виде трёхлучевой звезды, а между ними может появиться перемычка со светящейся полосой, как у некоторых концептов компании. Решётка радиатора расположится чуть ниже, а её форма, скорее всего, немного изменится. Новый GLB получит иную форму бокового остекления за счёт плавно восходящей подоконной линии вместо характерной «ступеньки» на нынешней модели. Боковые зеркала будут установлены на ножки, а дверные ручки (как минимум, в дорогих комплектациях) будут сделаны выдвижными, как у многих старших моделей компании. Сильнее всего изменится задняя часть: паркетник получит П-образные фонари, растянутые во всю ширину кормы, логотип бренда расположится в центре багажной двери, а ниша номерного знака переместится на задний бампер.

Рендер нового Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB второго поколения будет построен на новой платформе MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), которая также ляжет в основу грядущего седана CLA. Особенностью этой платформы является возможность установки традиционных и полностью электрических силовых установок. Последние, как ожидается, будут представлены в двух вариантах, и самая дальнобойная позволит проехать до 750 км. Что же касается версий с ДВС, то здесь можно будет выбрать из нескольких мягкогибридных модификаций на основе 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью от 134 до 188 л.с. В качестве трансмиссии будет использоваться 8-ступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением.

Рендер нового Mercedes-Benz GLB

Премьера нового GLB ожидается в 2026 году.

Между тем, ранее в этом месяце был анонсирован первый суперкроссовер от подразделения Mercedes-AMG.

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