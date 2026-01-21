Минивэн Geely Galaxy V900: стандартный полный привод и эмблема из чистого золота

Компания Geely запустила в продажу гибридный минивэн Galaxy V900. Модель по умолчанию имеет автопилот с лидаром и полный привод. Кроме того, первые покупатели смогут получить топ-версию с буквально золотой эмблемой.

Премьеру минивэна Geely Galaxy V900 провели осенью прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу. Затем производитель принялся активно пиарить свою новинку – в частности, вэн установил мировой рекорд, вместив аж 42 человека. Прием предварительных заявок в Китае открыли в начале января. Теперь же на родине Geely дан старт «живым» продажам.

Напомним, в качестве первенца новой серии V компания позиционирует подзаряжаемую гибридную версию представленного с 2024 года минивэна LEVC L380, который доступен исключительно в виде электрокара. LEVC – это «дочка» холдинга Geely Auto, она выросла из британской London Taxi Company. В Китае бренд LEVC никто не знает, поэтому электровэн там спросом не пользовался, так что в 2025-м его перевели в семейство Geely Galaxy. Хотя и это модели не помогло – продажи все равно мизерные. В общем, решение вывести на рынок MPV с новой начинкой и другим именем выглядит вполне логичным.

Внешне от электроверсии гибридный Geely Galaxy V900 отличается оформлением передней части. Новая модификация имеет крупную радиаторную решетку с хромированными «зубастыми» плашками, вдобавок у гибрида иной бампер. При этом на эмблему Geely бензоэлектрический вариант так и не перешел. Кстати, на старте продаж у топ-версии может быть логотип из чистого золота, хотя это предложение ограничено.

Длина гибрида составляет 5360 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1920 или 1940 мм, колесная база – 3200 мм. Для сравнения, длина актуального электрического Geely Galaxy LEVC L380 равна 5316 мм, расстояние между осями – 3185 мм. Для гибридной версии предусмотрены 18- или 20-дюймовые диски.

В салоне Galaxy V900 оставили раздельные приборку и планшет мультимедиа-системы. Передняя панель в принципе такая же, как у электровэна. При этом гибрид получил полноценный центральный тоннель, тогда как у Galaxy LEVC L380 – «парящая» консоль. Гибридный минивэн по умолчанию семиместный, за доплату он может быть шести- или восьмиместным.

Силовая установка Geely Galaxy V900 включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (163 л.с.) и два электродвигателя. То есть минивэн уже в базе имеет полный привод. Суммарная отдача – 462 л.с. и 523 Нм. Самому дешевому гибриду досталась батарея емкостью 43,3 кВт*ч, только на электротяге такой V900 проедет 220 км по китайскому циклу CLTC или 172 км по циклу WLTC. У остальных двух исполнений аккумулятор на 50 кВт*ч, дальнобойность в электрическом режиме – 260/202 км (CLTC/WLTC).

В списке оборудования начального варианта значатся: упомянутые выше экраны, подогрев и вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, трехзонный климат-контроль. Кроме того, даже у базового минивэна есть автопилот – этот комплекс включает лидар над лобовым стеклом, несколько радаров и множество датчиков. Начиная со следующей по старшинству комплектации появляются пневмоподвеска, панорамная крыша, проекционный дисплей, вторая площадка для беспроводной зарядки, подогрев, вентиляция и массажер кресел первого и второго рядов, встроенный в торец тоннеля выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения, экран для задних седоков (крепится к потолку). Топовый минивэн – это также обивка из кожи Nappa, подогрев и вентиляция сидений третьего ряда.

Гибридный Geely Galaxy V900 оценили в 309 800 – 369 800 юаней (около 3,46 млн – 4,1 млн рублей по актуальному курсу). Впрочем, первым покупателям минивэн доступен по сниженным ценам – от 269 800 до 329 800 юаней (3 млн – 3,7 млн рублей). Электрический Geely Galaxy LEVC L380 сейчас стоит 299 900 – 599 900 юаней (3,35 млн – 6,7 млн рублей).