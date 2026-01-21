Гибридные авто ×
  • Минивэн Geely Galaxy V900: стандартный полный привод и эмблема из чистого золота

Минивэн Geely Galaxy V900: стандартный полный привод и эмблема из чистого золота

21.01.2026 415 0 1
Минивэн Geely Galaxy V900: стандартный полный привод и эмблема из чистого золота

Компания Geely запустила в продажу гибридный минивэн Galaxy V900. Модель по умолчанию имеет автопилот с лидаром и полный привод. Кроме того, первые покупатели смогут получить топ-версию с буквально золотой эмблемой.

Премьеру минивэна Geely Galaxy V900 провели осенью прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу. Затем производитель принялся активно пиарить свою новинку – в частности, вэн установил мировой рекорд, вместив аж 42 человека. Прием предварительных заявок в Китае открыли в начале января. Теперь же на родине Geely дан старт «живым» продажам.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Напомним, в качестве первенца новой серии V компания позиционирует подзаряжаемую гибридную версию представленного с 2024 года минивэна LEVC L380, который доступен исключительно в виде электрокара. LEVC – это «дочка» холдинга Geely Auto, она выросла из британской London Taxi Company. В Китае бренд LEVC никто не знает, поэтому электровэн там спросом не пользовался, так что в 2025-м его перевели в семейство Geely Galaxy. Хотя и это модели не помогло – продажи все равно мизерные. В общем, решение вывести на рынок MPV с новой начинкой и другим именем выглядит вполне логичным.

Внешне от электроверсии гибридный Geely Galaxy V900 отличается оформлением передней части. Новая модификация имеет крупную радиаторную решетку с хромированными «зубастыми» плашками, вдобавок у гибрида иной бампер. При этом на эмблему Geely бензоэлектрический вариант так и не перешел. Кстати, на старте продаж у топ-версии может быть логотип из чистого золота, хотя это предложение ограничено.

1 / 2
2 / 2

Длина гибрида составляет 5360 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1920 или 1940 мм, колесная база – 3200 мм. Для сравнения, длина актуального электрического Geely Galaxy LEVC L380 равна 5316 мм, расстояние между осями – 3185 мм. Для гибридной версии предусмотрены 18- или 20-дюймовые диски.

В салоне Galaxy V900 оставили раздельные приборку и планшет мультимедиа-системы. Передняя панель в принципе такая же, как у электровэна. При этом гибрид получил полноценный центральный тоннель, тогда как у Galaxy LEVC L380 – «парящая» консоль. Гибридный минивэн по умолчанию семиместный, за доплату он может быть шести- или восьмиместным.

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

Силовая установка Geely Galaxy V900 включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (163 л.с.) и два электродвигателя. То есть минивэн уже в базе имеет полный привод. Суммарная отдача – 462 л.с. и 523 Нм. Самому дешевому гибриду досталась батарея емкостью 43,3 кВт*ч, только на электротяге такой V900 проедет 220 км по китайскому циклу CLTC или 172 км по циклу WLTC. У остальных двух исполнений аккумулятор на 50 кВт*ч, дальнобойность в электрическом режиме – 260/202 км (CLTC/WLTC).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В списке оборудования начального варианта значатся: упомянутые выше экраны, подогрев и вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, трехзонный климат-контроль. Кроме того, даже у базового минивэна есть автопилот – этот комплекс включает лидар над лобовым стеклом, несколько радаров и множество датчиков. Начиная со следующей по старшинству комплектации появляются пневмоподвеска, панорамная крыша, проекционный дисплей, вторая площадка для беспроводной зарядки, подогрев, вентиляция и массажер кресел первого и второго рядов, встроенный в торец тоннеля выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения, экран для задних седоков (крепится к потолку). Топовый минивэн – это также обивка из кожи Nappa, подогрев и вентиляция сидений третьего ряда.

Гибридный Geely Galaxy V900 оценили в 309 800 – 369 800 юаней (около 3,46 млн – 4,1 млн рублей по актуальному курсу). Впрочем, первым покупателям минивэн доступен по сниженным ценам – от 269 800 до 329 800 юаней (3 млн – 3,7 млн рублей). Электрический Geely Galaxy LEVC L380 сейчас стоит 299 900 – 599 900 юаней (3,35 млн – 6,7 млн рублей).

минивэн Китай авторынок новинки гибридные авто Geely Geely Galaxy V900
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Peugeot 207 с пробегом: старые моторы лучше новых, а три педали всегда лучше двух В первой части обзора подержанного Peugeot 207 мы рассказали, что кузов этого автомобильчика от идеала далёк, хотя и совсем проблемным его назвать нельзя. Зато к салону вопросов минимум, а... 289 2 1 21.01.2026
Статьи / Популярные вопросы Что делать, если застрял в снегу: пошаговая инструкция Мощный снегопад снова напомнил нам, как быстро дороги могут превратиться в направления, а дворы – в полигон для тестирования проходимости. Застрять в снегу можно буквально на ровном месте, и... 598 0 0 19.01.2026
Статьи / Мнение без фильтров Отзывные рекорды: почему новые автомобили так часто ломаются Если вам кажется, что новинки автопрома становятся менее надёжны, то… вы абсолютно правы. Судя по отзывным кампаниям 2025 года, машины возвращаются производителю быстрее, чем владелец успева... 1502 3 1 19.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75817 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46184 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18441 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
24 Что ВАЗ грядущий нам готовит: невеселые итоги 2025 года и амбициозные...
7 Автобус Sollers SA6 появился в продаже на российском рынке
5 Канада разрешит ввоз китайских электромобилей в обмен на экспорт рапса...
Новые комментарии
Change privacy settings