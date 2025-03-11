Роскошный минивэн LEVC L380 подешевел и вошёл в линейку Geely Galaxy

Вышедший на китайский рынок в прошлом году электрический минивэн LEVC L380 по-прежнему предлагается с 6- либо 8-местным салоном и одно- либо двухмоторной электрической силовой установкой, но цены стали гораздо более привлекательными, а развитая дистрибьюторская сеть Geely Galaxy поможет ему найти новых покупателей.

LEVC — это дочерняя компания холдинга Geely, выросшая из британской London Taxi Company. До 2023 года LEVC производила plug-in гибридные таксомоторы, разработанные с помощью Volvo Cars, затем руководство Geely решило превратить LEVC в глобальный коммерческий бренд, его первой моделью в новом статусе стал электрический минивэн LEVC L380, построенный на новой модульной платформе SOA (Space Oriented Architecture). На китайский рынок LEVC L380 вышел в июле прошлого года, но продажи оказались скромными — до конца 2024 года было реализовано менее двух тысяч экземпляров.

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Для китайского рынка LEVC L380 оказался слишком дорогим, но главная причина слабых продаж заключается в том, что марку LEVC в Китае просто никто не знает и у неё нет развитой дистрибьюторской сети. В начале марта было объявлено, что LEVC L380 станет частью линейки Geely Galaxy (в неё входят только электрические и plug-in гибридные модели), а вчера состоялся фактический перезапуск LEVC L380: прошла новая презентация, и объявлены цены на пересмотренные комплектации, при этом никаких визуальных изменений минивэн не претерпел, эмблем Geely у него нет (во всяком случае пока), полное торговое наименование теперь — Geely Galaxy LEVC L380.

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Главная новость состоит в том, что начальная цена LEVC L380 значительно снижена: если летом прошлого года она составляла 379 900 юаней (4,59 млн рублей в переводе по сегодняшнему курсу), то теперь — 299 900 юаней (3,62 млн рублей). Минивэн за 299 900 юаней имеет 6-местный салон, единственный электромотор на задней оси (272 л.с. и 343 Нм) и батарею ёмкостью 100 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 570 км пробега по циклу CLTC. Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 с, максимальная скорость — 170 км/ч.

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Вторая в ценовой иерархии версия стоит 369 900 юаней (4,47 млн рублей), здесь уже два электромотора и полный привод, максимальная совокупная отдача силовой установки — 544 л.с. и 686 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с, максимальная скорость — 180 км/ч, ёмкость батареи — 116 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 680 км. Салон может быть 6- либо 8-местным.

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Всем более дорогим версиям положена батарея на 140 кВт·ч, в сочетании с одномоторной силовой установкой она обеспечивает 825 км пробега на одной зарядке, в сочетании с двухмоторной силовой установкой — 805 км. Топовый полноприводный минивэн «на полном фарше» с 6-местным салоном стоит 599 900 юаней (7,25 млн рублей).

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Габаритная длина LEVC L380 составляет 5316 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1940 мм, колёсная база — 3185 мм. В «базе» подвеска пружинная, на более дорогих версиях — пневматическая, передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Объём багажника у 6-местной версии — 1100 л, у 8-местной — 520 л, галёрку можно опрокидывать на пол багажника, чтобы организовать лавочку для пикника. Снаряженная масса минивэна в зависимости от оснащения находится в диапазоне от 2805 до 3130 кг.

В связи с вхождением минивэна LEVC L380 в линейку Geely Galaxy вряд ли стоит ожидать его официальных поставок в Россию. В «родной» Великобритании LEVC L380 появится только в 2026 году.