Geely Galaxy V900 готовится к старту продаж: минивэн уже установил необычный рекорд

28.11.2025 80 0 0
Компания Geely продолжает подогревать интерес к своем гибридному вэну. На китайский рынок бензоэлектрический V900 должен выйти до конца года.

Публичную премьеру минивэна Geely Galaxy V900 провели на автосалоне в Гуанчжоу. А теперь производитель принялся активно пиарить модель в местных соцсетях, публикуя фирменные фото и видео. Кроме того, компания похвасталась мировым рекордом V900: он смог вместить 42 человека, благодаря чему был внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Напомним, в качестве первенца новой серии V марка позиционирует гибридную версию продающегося с 2024 года вэна LEVC L380, который доступен исключительно в виде электрокара. LEVC – это «дочка» холдинга Geely Auto, она выросла из британской London Taxi Company. В Китае бренд LEVC никто не знает, поэтому электровэн там спросом не пользовался, так что в этом году его перевели в семейство Geely Galaxy. Хотя и это модели не помогло – продажи все равно мизерные. В общем, решение вывести на рынок MPV с новой начинкой и другим именем выглядит вполне логичным.

Внешне от электроверсии гибридный Geely Galaxy V900 отличается оформлением передней части. Новая модификация имеет крупную радиаторную решетку с хромированными «зубастыми» плашками, вдобавок у гибрида иной бампер. А еще для V900 предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Любопытно, что на эмблему Geely бензоэлектрический вариант так и не перешел.

Длина гибрида равна 5360 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1940 мм, колесная база – 3200 мм. Для сравнения, длина актуального электрического Geely Galaxy LEVC L380 составляет 5316 мм, расстояние между осями – 3185 мм.

В салоне гибрида оставили раздельные приборку и планшет мультимедиа-системы. Передняя панель в принципе такая же, как у электровэна. При этом Geely Galaxy V900 получил полноценный центральный тоннель, тогда как у Geely Galaxy LEVC L380 – «парящая» консоль. На тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки, шайба для управления мультимедиа, ряд физических клавиш и пара неприкрытых подстаканников. В торец встроен выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения. В дорогих комплектациях для задних пассажиров предусмотрен собственный «телевизор» — он прикреплен к потолку (у электроверсии такого экрана нет). Galaxy V900 будет доступен в шести-, семи- или восьмиместном исполнениях.

Силовая установка гибридного минивэна включает бензиновый турбомотор 1.5 (163 л.с.), который, по предварительным данным, работает в основном в режиме генератора. Информации об электромоторе пока нет. Местные профильные СМИ пишут, что гибрид будет доступен с батареей емкостью 43,3 или 50 кВт*ч. Сама Geely объявила о том, что только на электротяге V900 сможет проехать 240 км, суммарная дальнобойность – 1200 км.

На китайский рынок гибридный минивэн должен выйти до конца текущего года, цены еще не объявлены. Электрический Galaxy LEVC L380 сейчас стоит от 299 900 юаней (около 3,3 млн рублей по актуальному курсу).

минивэн Китай авторынок новинки гибридные авто Geely Geely Galaxy V900 LEVC LEVC L380

 

