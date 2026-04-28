Обновлённый минивэн Denza D9 выходит на рынок: новая техника и до 10 экранов в салоне

Премиальная марка Denza запустила в продажу в Китае обновлённый минивэн D9. При мало изменившемся наружном дизайне Denza D9 получил радикально переделанный салон и новую платформу с 800-вольтовой архитектурой. Силовые установки — электрические и plug-in гибридные.

Напомним, что марка Denza появилась на свет в 2010 году как совместное детище BYD и Mercedes-Benz, но в 2024 году немцы вышли из проекта﻿, теперь Denza полностью принадлежит компании BYD. Минивэн Denza D9 дебютировал в 2022 году, с тех пор его совокупные продажи превысили 300 000 шт. В этом году, однако, спрос на Denza D9 резко пошёл вниз: в первом квартале в Китае, по данным CAAM, продано 10 332 шт., что на 62% меньше, чем в январе-марте 2025 года. Модернизация должна помочь выправить кривую спроса.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Масштаб обновления Denza D9 настолько велик, что сама компания BYD позиционирует минивэн 2026 модельного года как второе поколение, но снаружи он практически не изменился: отредактирована форма хромированных чешуек на передке, над лобовым стеклом всех версий прописался выступ с лидаром, обновлён дизайн штатных 18-дюймовых колёсных дисков. Корма вообще не изменилась. Ключевые размеры прежние: габаритная длина — 5250 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1900 мм, колёсная база — 3110 мм.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Новая платформа понадобилась Denza D9 для перехода на 800-вольтовую электрическую архитектуру, заодно оптимизирована компоновка: у plug-in гибридных версий глушитель размещён спереди, благодаря чему в нижней части кормы удалось высвободить дополнительные 126 л для багажа, так что теперь даже при всех задействованных местах в салоне для сумок доступны 882 л. Подвеска — пружинная: передняя — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная, в стандартное оснащение входят адаптивные амортизаторы с противоукачивающим эффектом.

1 / 2 2 / 2

Салон у обновлённого Denza D9 на данный момент только 7-местный (посадочная формула 2+2+3), от дореформенного минивэна здесь мало что осталось: переделаны передняя панель, дверные карты, кресла. Улучшены материалы отделки: перфорированная кожа стала нежнее, металлические детали получили более изысканный дизайн, атмосферу роскоши усиливает натуральный деревянный шпон. Передняя панель стала более лаконичной на вид, селектор режимов трансмиссии переехал с центральной консоли на рулевую колонку. Штатная аудиосистема Devialet в зависимости от оснащения насчитывает 23 либо 30 динамиков. В базовое оснащение входят 9 подушек безопасности, 7,5-литровый холодильник, трёхзонный климат-контроль, четыре беспроводные зарядки для смартфонов и богатейший комплект электронных ассистентов водителя.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В оснащении Denza D9 может быть до десяти экранов, из них пять размещены в передней части салона, пять — в задней (после кресел водителя и переднего пассажира). Передние экраны — это 10,25-дюймовый приборный, 15,6-дюймовый настроечно-мультимедийный по центру передней панели, 15,6-дюймовый развлекательный для переднего пассажира, 21-дюймовый проекционный и встроенный в салонное зеркало заднего вида. Задние экраны — это откидной 17,3-дюймовый потолочный киноэкран, индивидуальные 13-дюймовые планшеты с магнитным креплением для пассажиров второго ряда и два настроечных экрана в подлокотниках кресел второго ряда.

Все plug-in гибридные версии обновлённого Denza D9 имеют два электромотора и соответственно полный привод. Передний электромотор основой, он выдаёт 200 кВт (272 л.с.) и 315 Нм, задний электромотор вспомогательный — на 45 кВт (61 л.с.) и 110 Нм. Расположенный спереди 1,5-литровый бензиновый турбомотор выдаёт 115 кВт (156 л.с.) и 225 Нм, он состыкован с электромеханическим вариатором и может вращать передние колёса вместе с электромотором либо работать в режиме генератора и заряжать тяговую батарею ёмкостью 66,5 кВт·ч. До 100 км/ч гибридный минивэн разгоняется за 7,3 с, максимальная скорость — 190 км/ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 401 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (64 л) — 1521 км.

Все электрические версии оснащены батареей ёмкостью 115 кВт·ч. Базовый электрический минивэн одномоторный, переднеприводный, максимальная отдача мотора — 340 кВт (462 л.с.) и 365 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 8,5 с, максимальная скорость — 180 км/ч, запас хода на одной зарядке — 800 км по циклу CLTC.

У полноприводных электрический версии передний мотор выдаёт 340 кВт (462 л.с.) и 365 Нм, задний — 70 кВт (95 л.с.) и 80 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с, максимальная скорость — 180 км/ч, запас хода на одной зарядке — 750 км по циклу CLTC.

Диапазон цен на обновлённый Denza D9 — от 359 800 юаней (3,94 млн рублей в переводе по текущему курсу) за базовую plug-in гибридную версию до 469 800 юаней (5,14 млн рублей) за топовую электрическую версию.