Обновлённый минивэн Denza D9 выходит на рынок: новая техника и до 10 экранов в салоне

Напомним, что марка Denza появилась на свет в 2010 году как совместное детище BYD и Mercedes-Benz, но в 2024 году немцы вышли из проекта, теперь Denza полностью принадлежит компании BYD. Минивэн Denza D9 дебютировал в 2022 году, с тех пор его совокупные продажи превысили 300 000 шт. В этом году, однако, спрос на Denza D9 резко пошёл вниз: в первом квартале в Китае, по данным CAAM, продано 10 332 шт., что на 62% меньше, чем в январе-марте 2025 года. Модернизация должна помочь выправить кривую спроса.
Масштаб обновления Denza D9 настолько велик, что сама компания BYD позиционирует минивэн 2026 модельного года как второе поколение, но снаружи он практически не изменился: отредактирована форма хромированных чешуек на передке, над лобовым стеклом всех версий прописался выступ с лидаром, обновлён дизайн штатных 18-дюймовых колёсных дисков. Корма вообще не изменилась. Ключевые размеры прежние: габаритная длина — 5250 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1900 мм, колёсная база — 3110 мм.
Новая платформа понадобилась Denza D9 для перехода на 800-вольтовую электрическую архитектуру, заодно оптимизирована компоновка: у plug-in гибридных версий глушитель размещён спереди, благодаря чему в нижней части кормы удалось высвободить дополнительные 126 л для багажа, так что теперь даже при всех задействованных местах в салоне для сумок доступны 882 л. Подвеска — пружинная: передняя — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная, в стандартное оснащение входят адаптивные амортизаторы с противоукачивающим эффектом.
Салон у обновлённого Denza D9 на данный момент только 7-местный (посадочная формула 2+2+3), от дореформенного минивэна здесь мало что осталось: переделаны передняя панель, дверные карты, кресла. Улучшены материалы отделки: перфорированная кожа стала нежнее, металлические детали получили более изысканный дизайн, атмосферу роскоши усиливает натуральный деревянный шпон. Передняя панель стала более лаконичной на вид, селектор режимов трансмиссии переехал с центральной консоли на рулевую колонку. Штатная аудиосистема Devialet в зависимости от оснащения насчитывает 23 либо 30 динамиков. В базовое оснащение входят 9 подушек безопасности, 7,5-литровый холодильник, трёхзонный климат-контроль, четыре беспроводные зарядки для смартфонов и богатейший комплект электронных ассистентов водителя.
В оснащении Denza D9 может быть до десяти экранов, из них пять размещены в передней части салона, пять — в задней (после кресел водителя и переднего пассажира). Передние экраны — это 10,25-дюймовый приборный, 15,6-дюймовый настроечно-мультимедийный по центру передней панели, 15,6-дюймовый развлекательный для переднего пассажира, 21-дюймовый проекционный и встроенный в салонное зеркало заднего вида. Задние экраны — это откидной 17,3-дюймовый потолочный киноэкран, индивидуальные 13-дюймовые планшеты с магнитным креплением для пассажиров второго ряда и два настроечных экрана в подлокотниках кресел второго ряда.
Все plug-in гибридные версии обновлённого Denza D9 имеют два электромотора и соответственно полный привод. Передний электромотор основой, он выдаёт 200 кВт (272 л.с.) и 315 Нм, задний электромотор вспомогательный — на 45 кВт (61 л.с.) и 110 Нм. Расположенный спереди 1,5-литровый бензиновый турбомотор выдаёт 115 кВт (156 л.с.) и 225 Нм, он состыкован с электромеханическим вариатором и может вращать передние колёса вместе с электромотором либо работать в режиме генератора и заряжать тяговую батарею ёмкостью 66,5 кВт·ч. До 100 км/ч гибридный минивэн разгоняется за 7,3 с, максимальная скорость — 190 км/ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 401 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (64 л) — 1521 км.
Все электрические версии оснащены батареей ёмкостью 115 кВт·ч. Базовый электрический минивэн одномоторный, переднеприводный, максимальная отдача мотора — 340 кВт (462 л.с.) и 365 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 8,5 с, максимальная скорость — 180 км/ч, запас хода на одной зарядке — 800 км по циклу CLTC.
У полноприводных электрический версии передний мотор выдаёт 340 кВт (462 л.с.) и 365 Нм, задний — 70 кВт (95 л.с.) и 80 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с, максимальная скорость — 180 км/ч, запас хода на одной зарядке — 750 км по циклу CLTC.
Диапазон цен на обновлённый Denza D9 — от 359 800 юаней (3,94 млн рублей в переводе по текущему курсу) за базовую plug-in гибридную версию до 469 800 юаней (5,14 млн рублей) за топовую электрическую версию.
