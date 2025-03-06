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Между Ларгусом и Газелью: АВТОВАЗ запустил новый бренд в сегменте коммерческих автомобилей

06.03.2025 701 0 0

Российский производитель намерен наладить серийную сборку пассажирских и грузовых машин под маркой SKM.

АВТОВАЗ сегодня объявил о запуске нового российского бренда, который намерен занять нишу в сегменте коммерческого транспорта. Марка получила название SKM, под ней отечественный производитель планирует наладить сборку пассажирских вэнов, цельнометаллических фургонов и шасси с открытой грузовой платформой. Предполагается, что у таких машин будет самая разная аудитория: как частные клиенты, так и представители малого, среднего и крупного бизнеса.

На фото: фургон и минивэн новой марки SKM

Коммерческие автомобили марки SKM на российском рынке предположительно займут нишу между универсалами / фургонами Lada Largus и более крупными моделями брендов ГАЗ и Sollers. Напомним, компания «Соллерс» сейчас выпускает Atlant и Argo, которые представляют собой бэйдж-инжиниринговые версии китайских моделей – фургона JAC Sunray и бескапотных грузовичков N25/N35 соответственно.

Пока что в АВТОВАЗе практически не раскрыли никаких данных о будущих коммерческих новинках. В пресс-службе только отметили, что «автомобили SKM будут отличаться компактными габаритами, современным техническим оснащением, а также удобством погрузки и разгрузки». Информация о технике, оснащении, старте производства и начале продаж будет обнародована позже.

При этом в АВТОВАЗе не уточнили, на какой именно производственной площадке будет организована сборка коммерческих моделей бренда SKM. Кроме того, в компании не рассказали о том, кто стал партнёром в этом проекте. Судя по всему, его роль исполнила китайская группа Shineray, которая на домашнем рынке выпускает модели под брендом SRM.

На фото: экстерьер и интерьер SRM M3
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На фото: экстерьер и интерьер SRM M3
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На фото: экстерьер и интерьер SRM M3
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На фото: экстерьер и интерьер SRM M3
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На фото: экстерьер и интерьер SRM M3
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На фото: экстерьер и интерьер SRM M3
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На фото: экстерьер и интерьер SRM M3
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Так, в актуальной линейке марки представлены грузовые и пассажирские вэны M3 и M7, друг от друга они отличаются габаритами и техникой, при этом оформление передней части и салона у них одинаковое. Длина «младшего» вэна равна 4575 мм, расстояние между осями – 2960 мм; в свою очередь, «старший» вариант в длину вытянулся на 4890 мм, а колёсная база у него – 3185 мм. У грузовых версий объём багажного отсека составляет 4,2 и 5 куб.м соответственно. В первом случае количество мест для седоков варьируется от двух до семи, во втором – от двух до девяти (в зависимости от модификации).

На фото: экстерьер и интерьер SRM M7
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На фото: экстерьер и интерьер SRM M7
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На фото: экстерьер и интерьер SRM M7
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На фото: экстерьер и интерьер SRM M7
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На фото: экстерьер и интерьер SRM M7
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На фото: экстерьер и интерьер SRM M7
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На фото: экстерьер и интерьер SRM M7
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На фото: экстерьер и интерьер SRM M7
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В моторную линейку SRM M3 и M7 входят двигатели объёмом 1,5 и 1,6 литра, их максимальная отдача равна 111 и 120 л.с. соответственно, а для «эм седьмого» ещё предусмотрен 2,0-литровый мотор мощностью 136 л.с. В пару к ним предлагается пятиступенчатая механическая коробка передач.

Отметим, группе Shineray также принадлежит бренд SWM, под которым налажен выпуск легковых автомобилей. Модели этой марки представлены в том числе и на российском рынке, причём их сборка налажена на мощностях калининградского завода «Автотор». Напомним, по плану, весной 2025-го ряд должен пополнить среднеразмерный кроссовер SWM G03F, который на домашнем рынке продаётся под именем Big Tiger.

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