Стало известно, когда кроссовер SWM G03F выйдет на российский рынок

Поднебесная марка SWM принадлежит группа Shineray, в РФ её интересы представляет ООО «Восток Ветер Рус». Сборка моделей китайского бренда SWM «с итальянскими корнями» стартовала на мощностях калининградского завода «Автотор» ещё весной 2023-го, а старт продажам был дан в декабре того же года. Актуальная российская линейка линейка включает в себя три кроссовера.

На фото: SWM Big Tiger

Сейчас в РФ продаются: SWM G01 (длина паркетника равна 4610 мм), его «оспортивленная» версия SWM G01F (4670 мм) и более крупный кроссовер SWM G05 Pro (4750 мм), предлагаемый как с пяти-, так и с семиместной компоновкой салона. У всех перечисленных SUV расстояние между осями одинаковое – 2750 мм.

Кроме того, это трио разделило и технику. Речь идёт о бензиновом 1,5-литровом турбомоторе, отдача которого составляет 139 л.с., а максимальный крутящий момент – 212 Нм. Двигатель предлагается в комплекте с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод у SWM G01, G01F и G05 Pro исключительно передний.

В дальнейшем на российский рынок выйдет ещё одна модель этой поднебесной марки – как сообщает «Автостат», в мае-июне 2025-го до дилеров в РФ доберётся среднеразмерный кроссовер SWM G03F. На домашнем рынке он продаётся под именем Big Tiger с августа 2022 года. Паркетник с «угловатым» дизайном представлен с салоном, рассчитанным либо на пятерых, либо на семерых седоков. Габаритная длина этого кроссовера равна 4605 мм, а колёсная база – 2780 мм.

Официальной информации о технике российской версии SUV пока нет. Не исключено, что, как и в Китае, модель предложат как с традиционным ДВС, так и в виде гибрида. В первом случае речь идёт о 1,5-литровом бензиновом атмосфернике мощностью 110 л.с. (максимальный крутящий момент – 155 Нм), идущем в паре с пятискоростной механикой.

На фото: SWM Big Tiger EDi

Представленный в Поднебесной SWM Big Tiger EDi – это последовательный гибрид типа range extender. Система включает в себя литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 8,8 кВт*ч, 143-сильный электромотор (210 Нм), а также работающий по циклу Аткинсона 1,5-литровый бензиновый атмосферник (102 л.с. и 126 Нм), который играет роль генератора. Запас хода при движении чисто на электротяге составляет 46 км (по циклу WLTC), а совокупная дальнобойность равна 1000 км. На разгон с места до «сотни» такому кроссоверу требуется 10 секунд, а его максимальная скорость ограничена 155 км/ч. Привод у обеих версий только передний.

Какой окажется цена SWM G03F на российском рынке, станет известно позже. На сегодняшний день рекомендованная розничная стоимость паркетника SWM G01 варьируется в диапазоне от 2 409 600 до 2 579 200 рублей, SWM G01F – от 2 650 200 до 2 665 000 рублей, а SWM G05 Pro – от 2 727 600 до 2 690 600 рублей. Во всех случаях речь идёт о машинах, выпущенных в течение 2024 года.

В агентстве отметили, что на калининградском Автоторе могут начать сборку автомобилей SWM по полному циклу (то есть со сваркой и окраской кузовов). Если соответствующее решение будет принято, то, по плану, объём производства составит около 40 тыс. автомобилей в год.