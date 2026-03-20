20.03.2026 4991 0 0
АВТОВАЗ начал собирать коммерческие автомобили под новой маркой SKM

Первенцем российского бренда стала модель М7, которая выпускается в двух модификациях – цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн.

О запуске нового российского бренда АВТОВАЗ объявил ещё в начале марта 2025 года: тогда стало известно о том, что ему присвоено название SKM, а также о том, что марка собирается занять нишу в сегменте коммерческого транспорта. Предполагается, что продукцией бренда SKM заинтересуются как частные клиенты, так и представители малого, среднего и крупного бизнеса.

Теперь пресс-служба АВТОВАЗа рассказала о том, что предприятие компании в Тольятти приступает к сборке машин. Известно, что модели новой марки разделили производственную площадку с коммерческими модификациями Lada Granta и Lada Niva: их выпуск налажен на мощностях дочернего предприятия АО «ВИС-Авто».

Производитель пояснил, что автомобили SKM выпускаются методом крупноузловой сборки, на базе окрашенного и остеклённого кузова, а отдельно поступают детали двигателя и шасси. «Часть комплектующих и материалов уже локализовано и приходит от российских предприятий, в частности, это все технические жидкости автомобиля, аккумуляторы, компоненты ЭРА- ГЛОНАСС и телематической системы», – добавили в АВТОВАЗе.

Судя по всему, в рамках этого проекта роль технологического партнёра АВТОВАЗа исполнила китайская группа Shineray, которая на домашнем рынке выпускает коммерческие модели под брендом SRM. Известно, что в процесс сборки машин в РФ входят несколько технологических постов, затем коммерческие модели тестируются на роликовых стендах, комплексе искусственных неровностей и в дождевальной камере.

Первенцем нового бренда стала модель SKM М7, которая будет представлена на российском рынке в двух модификациях – цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн. Оба варианта оснащаются бензиновым 2,0-литровым атмосферником, максимальная мощность которого составляет 137 л.с., а крутящий момент – 194 Нм. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Модель имеет задний привод с мостом и рессорной подвеской.

Сообщается, что автомобили SKM адаптированы для российского рынка: в базовый проект было внесено свыше 50 конструктивных и технологических изменений. К примеру, в семиместном минивэне установлены усовершенствованные сиденья второго и третьего рядов с подогревом, а также есть система крепления детских кресел. Помимо этого, для моторного отсека предусмотрен съёмный жёлоб водостока, а навесные панели кузова и боковины получили слой оцинковки.

Как рассказали в компании, в базовое оснащение модификаций коммерческого автомобиля SKM М7 входят: подушки безопасности, кондиционер, функция дистанционного запуска двигателя, различные водительские помощники. Более подробная информация о комплектациях фургона и минивэна, а также их цены будут обнародованы на старте продаж, дата станет известна позже.

