Новый хэтчбек Subaru Impreza STI: первые изображения

12.04.2026 3297 0 1
Новый хэтчбек Subaru Impreza STI: первые изображения

В прошлом месяце в Сети появились патентные изображения нового японского заряженного хэтчбека. Благодаря которым у нас есть возможность рассмотреть все особенности его внешнего вида.

Модель Impreza была впервые представлена в 1992 году в виде седана и универсала, а в начале 1994 года появилась культовая модификация WRX. Сегодня на конвейере шестое поколение автомобиля, которое дебютировало в конце 2022 года и пока существует только в виде пятидверного хэтчбека. Теперь же японская компания готовит заряженную версию модели, и недавно были опубликованы её патентные изображения.

Subaru Impreza шестого поколения
Subaru Impreza шестого поколения
Subaru Impreza шестого поколения
Subaru Impreza шестого поколения
Subaru Impreza шестого поколения
Subaru Impreza шестого поколения
Версия STI получит немало внешних отличий от обычного хэтчбека (кстати, в виде хэтчбека топовая версия Импрезы выпускалась в единственном поколении с 2007 по 2014 годы). Прежде всего, здесь массивные расширительные накладки на передние и задние крылья, а также впечатляющих размеров антикрыло над задним окном. Спереди оригинальная решётка радитора, визуально объединённая с фарами, новый бампер с более строгой формой боковых вставок, капот с прорезью воздухозаборника и контрастной вставкой вокруг него. Зеркала и крыша выполнены в чёрном цвете (возможно, у них также будет карбоновая отделка в виде опции), аналогичным образом отделаны и широкие накладки на пороги. Сзади у хэтчбека полностью новый бампер, в нижней центральной части которого расположатся два патрубка выхлопной системы.

Рендер нового Subaru Impreza STI

Стандартные хэтчбеки Impreza оснащаются 2,0-литровым оппозитным мотором мощностью 154 л.с. (197 Нм) и 185-сильным двигателем 2.5 (241 Нм). Все версии исключительно полноприводные и комплектуются вариатором Lineartronic. Что же касается топовой модификации STI, то здесь под капотом ожидается 2,4-литровый турбированный оппозитный двигатель мощностью 359 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой». Для сравнения, самая мощная версия родственного седана WRX располагает 2.4-литровым мотором мощностью 275 л.с. (375 Нм).

Рендер нового Subaru Impreza STI

Премьера новинки может состояться в ближайшие месяцы. Между тем, в начале этого месяца дебютировал новый трёхрядный кроссовер Subaru Getaway.

