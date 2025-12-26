Новинки ×

Subaru готовит особенные версии STI для моделей WRX, Levorg и Impreza

26.12.2025 25 0 0
Спортивные новинки японской марки будут представлены в рамках автосалона в Токио, который откроет свои двери 9 января 2026 года.

Многие японские автопроизводители сейчас продолжают готовиться к автосалону в Токио, который пройдёт в следующем месяце. Не стала исключением и марка Subaru, которая анонсировала те новинки, которые скоро смогут вживую увидеть посетители выставки. Как оказалось, все они разработаны в партнёрстве с автоспортивным подразделением STI (Subaru Tecnica International).

В Субару утвердили для участия в мероприятии линейку из шести новинок, причём из них три являются спецверсиями серийных моделей, ещё три – это машины, разработанные для гонок и иных спортивных соревнований. К первой группе относятся родственные седан WRX и универсал Levorg, которые получили весьма длинную прибавку к названию – STI Sport R-Black Limited II STI Performance Edition.

На фото: Subaru Levorg STI Sport R-Black Limited II STI Performance Edition

В списке отличий спецверсий от стандартных Subaru WRX и Levorg числится новый ярко-жёлтый цвет кузова Sunrise Yellow, который сочетается с матово-чёрными 18-дюймовыми алюминиевыми колёсными дисками. Кроме того, таким четырёх- и пятидверке положены слегка иначе оформленная радиаторная решётка, чёрные корпуса наружных зеркал и антенна на крыше.

На фото: Subaru WRX STI Sport R-Black Limited II STI Performance Edition

Ряд отличий получил также салон Subaru WRX и Levorg STI Sport R-Black Limited II STI Performance Edition. Известно, что такие спортивные седан и универсал оснастили креслами Recaro, отделанными жёлтым перфорированным материалом с чёрной прострочкой и вставками «под замшу» на передней панели. В компании отметили, что оба автомобиля снабдят набором оригинальных аксессуаров STI Performance.

Техника, скорее всего, стандартная. В этом случае под капотом особенных вариантов седана и универсала будет турбочетвёрка объёмом 2,4 литра, отдача которой составляет 275 л.с., а максимальный крутящий момент – 375 Нм. Привод у этих автомобилей может быть только полный, а в пару двигателю предлагается безальтернативный вариатор.

На фото: Subaru Impreza ST-H STI Performance Edition Plus

Ещё одна спецверсия, подготовленная для участия в автосалоне в Токио, – это хэтчбек Impreza ST-H STI Performance Edition Plus. В её основе лежит исполнение ST-H, но такой автомобиль дополнен различными аксессуарами от STI Performance. Отмечается, что они не только дают визуальные отличия от стандартной пятидверки, но и улучшают управляемость на дороге. Автомобиль на выставке будет иметь кузов в чёрном цвете, а его интерьер получит ярко-красный декор.

На фото: Subaru BRZ GT300

В списке предназначенных для гонок премьер числятся Subaru BRZ GT300 (будет участвовать в чемпионате Super GT в следующем сезоне) и раллийный WRX VBH, подготовленный для соревнований Japan Rally Championship в классе JN-1. Третью новинку производитель пока держит в секрете: известно лишь, что японцы представят её в серии Super Taikyu в 2026 году.

На фото: Subaru WRX VBH

Помимо этого, есть вероятность, что Subaru скоро представит WRX STI S4 с механической коробкой передач. Ожидается, что соответствующая версия появится в семействе модели, предназначенном для домашнего рынка, в следующем году.

хэтчбек универсал седан Япония спортивные авто выставки новинки Subaru Subaru WRX Subaru Impreza Subaru Levorg

 

