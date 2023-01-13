Subaru показала новую Impreza для домашнего рынка и спецверсию Levorg STI

Тираж особенных универсалов с прибавкой Sport# ограничен 500 экземпляров. Эта серия предназначена только для Японии.

Для бренда Subaru одним из главных рынков остаются Штаты. Именно поэтому Impreza шестого поколения была представлена в ноябре прошлого года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе (США). Напомним, тогда дебютировал только хэтчбек, хотя у предыдущей Импрезы была ещё и четырёхдверная версия. Теперь на Токийской автовыставке, посвящённой, в основном, тюнингу, прошла японская премьера «пятидверки» Subaru Impreza нового поколения.

На фото: прототип японской версии Subaru Impreza нового поколения

Автомобиль представлен в качестве прототипа, над которым поработало спортивное подразделение STI. Такая Impreza, в частности, получила различные соответствующие версии аксессуары: чёрные 17-дюймовые колёсные диски иного дизайна, аэродинамические накладки на бамперах, большой спойлер на крыше, боковые юбки, яркий оранжевый цвет кузова. Кроме того, у такого автомобиля спортивная выпускная система: пара патрубков расположены по центру нижней части заднего бампера.



Напомним, в основе хэтчбека нового поколения лежит модернизированная версия платформы SGP (Subaru Global Platform). Представленный в Токио полноприводный прототип оснащён гибридной установкой e-Boxer, в основе которого лежит 145-сильный 2,0-литровый «атмосферник» (188 Нм), работающий в тандеме с 14-сильным электромотором (65 Нм), в пару предлагается бесступенчатая автоматическая коробка передач Lineatronic.



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Ещё одной новинкой Subaru на Токийском автосалоне стала спецверсия универсала Levorg с прибавкой STI Sport#. Тираж составит всего 500 экземпляров, причём все они предназначены только для домашнего рынка. В основу этого исполнения легла топовая комплектация Levorg STI Sport R EX.



На фото: салон прототипа японской версии Subaru Impreza нового поколения

Новая спецверсия «пятидверки» помимо шильдиков с упоминанием спортивного подразделения получила 19-дюймовые литые колёсные диски BBS тёмно-серого цвета, решётка радиатора, расположенный спереди сплиттер, корпуса боковых зеркал и часть спойлера на крыше выполнены в чёрном глянце, пара патрубков выхлопной системы разнесены по сторонам нижней части заднего бампера.



На фото: Subaru Levorg STI Sport# 1 / 3 На фото: Subaru Levorg STI Sport# 2 / 3 На фото: Subaru Levorg STI Sport# 3 / 3

В салоне Subaru Levorg STI Sport# отличием станут передние ковшеобразные сиденья Recaro, отделанные замшей и синтетической кожей с серебристой прострочкой и вышитыми эмблемами STI на подголовниках. Спецверсию ещё можно узнать по потолку, обтянутому чёрной тканью, усечённому рулевому колесу и алюминиевым педалям.



На фото: салон Subaru Levorg STI Sport# 1 / 2 На фото: салон Subaru Levorg STI Sport# 2 / 2

Под капотом представленного универсала стандартная техника: 275-сильный четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 2,4 литра, в пару предлагается вариатор (трансмиссия получила масляный радиатор и новый блок управления). Привод – полный. У Levorg STI Sport# переработанное шасси с распорной опорой, которая позволила дополнительно улучшить рулевое управление.



Ещё компания Subaru показала на автосалоне в Токио пару концептов: Crosstrek Boost Gear и Rex Boost Gear, о них Kolesa.ru рассказывал ранее.

