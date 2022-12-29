Премьеры Subaru: брутальный паркетник Crosstrek, новая «подогретая» Impreza и другие

Японская компания анонсировала новинки, которые будут представлены на автосалоне в Токио. Выставка откроется уже в следующем месяце.

Главной премьерой Subaru на посвященном в основном тюнингу Tokyo Auto Salon-2023 станет локальная Impreza нового, шестого по счету, поколения, но ее-то японцы пока и не раскрыли. Объявлено лишь, что это будет прототип с элементами от спортивного подразделения STI.

Напомним, мировой дебют товарной «шестой» Subaru Impreza состоялся в ноябре этого года в Штатах, там на данный момент представлен только хэтчбек (у предыдущей Импрезы еще есть четырехдверная версия). В основе «пятидверки» лежит модернизированная версия платформы SGP (Subaru Global Platform), американцам хэтч доступен с двухлитровым «оппозитником» мощностью 154 л.с., а под капотом исполнения RS установлен 185-сильный мотор 2.5.

Subaru Impreza нового поколения для США 1 / 3 Subaru Impreza нового поколения для США 2 / 3 Subaru Impreza нового поколения для США 3 / 3

Зато родственный Импрезе новый паркетник Subaru Crosstrek (такое имя теперь повсеместно носит модель, известная ранее как XV) пока продают только в Японии, а в Токио привезут его более брутальную версию: Crosstrek Boost Gear Concept. Фишки этого прототипа – дополнительная защита на переднем бампере и дверях, «внедорожная» резина, боковые раздельные подножки и диодный светильник на крыше. Кроме того, на крыше еще установили то ли палатку, то ли матрац. Не исключено, что позже эти детали по отдельности можно будет заказать и для серийного Crosstrek.



Subaru Crosstrek Boost Gear Concept 1 / 5 Subaru Crosstrek Boost Gear Concept 2 / 5 Subaru Crosstrek Boost Gear Concept 3 / 5 Subaru Crosstrek Boost Gear Concept 4 / 5 Subaru Crosstrek Boost Gear Concept 5 / 5

Другая новинка Subaru в Токио – концепт Rex Boost Gear. Исходный компактный паркетник Рекс в гамме марки появился минувшей осенью (в 1972-1992 гг. под таким именем выпускали кей-кар), и это не оригинальная модель: эмблемы Subaru навесили на Daihatsu Rocky, у которого, к слову, есть брат от Тойоты. Прототип Rex Boost Gear от серийного кросса отличился чуть более агрессивным обвесом, опять же «внедорожной» резиной и ярко-голубыми брызговиками.



Subaru Rex Boost Gear Concept

Наконец, на выставке покажут «горячий» универсал Subaru Levorg STI Sport#. Он тоже предстанет в статусе прототипа, но при этом компания уже объявила, что такой «сарай» появится в продаже: будет выпущена лимитированная партия. Новая версия сделана на базе комплектации STI Sport R EX, отличия – выполненные в черном цвете брус на радиаторной решетке, колеса и корпуса наружных зеркал. О технике концепта компания не рассказала, но она, скорее всего, перешла с серийного Levorg STI: речь идет о 275-сильном турбомоторе 2.4.



Subaru Levorg STI Sport# Prototype

Выставка в Токио откроется 13 января 2023 года. Ранее свои премьеры для автосалона анонсировала компания Nissan.

