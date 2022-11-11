Представлен бюджетный кроссовер Subaru Rex, и он нам уже знаком

Паркетник с возрожденным именем не является оригинальной разработкой Subaru – это почти стопроцентный клон модели Daihatsu. А еще у нового Рекса есть братья от Тойоты и малазийской компании.

Под названием Rex марка Subaru выпускала в 1972-1992 гг. кей-кар: в первом поколении были хэтчбек и кургузый седанчик, во втором – только хэтч. Теперь же Рексом зовется субкомпактный кроссовер, который сделан в рамках OEM-сотрудничества с Daihatsu, последняя же компания и займется его производством. То есть новый Rex не является самостоятельной моделью – это Daihatsu Rocky с эмблемами Subaru.

Subaru Rex 1 / 4 Subaru Rex 2 / 4 Subaru Rex 3 / 4 Subaru Rex 4 / 4

Напомним, актуальный Rocky дебютировал под конец 2019 года, в его основе лежит платформа DNGA (Daihatsu New Global Architecture; разновидность тойтовской TNGA). Почти одновременно с паркетником Daihatsu представили и его близнеца от Тойоты – Raize. А в прошлом году у «японцев» появился еще один брат – малазийский кросс Perodua Ativa (принадлежащая Тойоте компания Daihatsu владеет акциями Perodua).



Subaru Rex 1 / 3 Subaru Rex 2 / 3 Subaru Rex 3 / 3

Между собой Rocky, Raize и Ativa слегка отличаются внешне, а вот над дизайном Subaru Rex заморачиваться не стали: это компакт полностью повторил Роки, заменили только логотипы. Длина Рекса равна 3995 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2525 мм. Паспортный дорожный просвет – 185 мм. Модели положены 17- или 18-дюймовые колеса.



Subaru Rex 1 / 3 Subaru Rex 2 / 3 Subaru Rex 3 / 3

Интерьер один на всех, тут простенький блок управления «климатом» и цифровая «приборка», а за доплату можно заказать мультимедиа-систему с возвышающимся над передней панелью 9-дюймовым экраном. Новый Рекс доступен в Японии в двух комплектациях, в арсенале модели еще значатся есть шесть «эйрбэгов» и комплекс систем безопасности Smart Assist, включающий адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о перекрестном движении сзади.



Subaru Rex

Паркетники Daihatsu и Toyota бывают в виде гибридов, для них также предусмотрен полный привод. А вот Subaru Rex предложен исключительно в переднеприводном исполнении с базовой атмосферной «тройкой» 1.2 (87 л.с.), которая работает в паре с вариатором.



Daihatsu Rocky, Toyota Raize и Perodua Ativa 1 / 5 Daihatsu Rocky, Toyota Raize и Perodua Ativa 2 / 5 Daihatsu Rocky, Toyota Raize и Perodua Ativa 3 / 5 Daihatsu Rocky, Toyota Raize и Perodua Ativa 4 / 5 Daihatsu Rocky, Toyota Raize и Perodua Ativa 5 / 5

В Японии уже принимают заказы на кросс Subaru, цена – от 12 900 долларов. Для сравнения, Daihatsu Rocky стоит от 11 900 долларов, Toyota Raize – от 12 200 долларов. Компания Subaru рассчитывает продавать всего по 150 Рексов ежемесячно, за пределами японского рынка паркетник вряд ли появится.

