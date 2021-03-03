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  • Кросс Perodua Ativa: крупнее братьев от Toyota и Daihatsu, дешевле переделанного Geely Coolray

Кросс Perodua Ativa: крупнее братьев от Toyota и Daihatsu, дешевле переделанного Geely Coolray

03.03.2021 156 0 0

Паркетник малазийской марки отличился от японских родственников не только габаритами, но и дизайном, а вот техника перешла без изменений. «Китаец» же в заголовке упомянут потому, что он – вернее, его производная – считается главным конкурентом новинки.

 

Заказы на свой новый компактный кросс компания Perodua принимает в родной Малайзии с 19 февраля, причем модель никто толком и не видел – марка тогда распространила лишь ее тизеры. Полноценную же презентацию провели сегодня, 3 марта: как и пророчили местные СМИ, паркетник назвали Ativa, его производят локально. Ну а спешка с бронированием объясняется тем, что 30 июня на родине Perodua закончится госпрограмма, которая освобождает от налога с продаж. Между тем отсутствие фото потенциальных клиентов вовсе не смутило – за пару недель кроссовер собрал около 5000 заявок, а всего компания планирует продавать по 3000 таких машин ежемесячно.

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Напомним, Ativa не разработана с нуля – она является клоном Toyota Raize и Daihatsu Rocky (принадлежащая Тойоте компания Daihatsu владеет акциями Perodua; японские кроссы же между собой отличаются только дизайном экстерьера). В основе всех трех SUV лежит платформа DNGA (Daihatsu New Global Architecture), которая, в свою очередь, представляет собой разновидность тойотовской TNGA (Toyota New Global Architecture). При этом Perodua Ativa крупнее братьев (у них размеры полностью идентичны), с моделями японских марок совпадает только колесная база – 2525 мм. Длина малазийской новинки равна 4065 мм, что на 70 мм больше, чем у Raize/Rocky, ширина – 1710 мм (+15 мм по сравнению с «японцами»), высота – 1635 мм (+15 мм). Заявленный дорожный просвет Ativa – 200 мм против 185 мм у Raize и Rocky.

Есть отличия и во внешности: у кроссовера Perodua своя радиаторная решетка — с примкнувшими фарами (они светодиодные уже «в базе»), вдобавок модель получила иные бамперы, а на багажной двери появилась хромированная плашка. Как и в Японии, за доплату для паркетника еще предусмотрен «спорт-паркет», то есть агрессивный обвес и большой спойлер.

Perodua Ativa с опциональным спорт-пакетом
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Perodua Ativa с опциональным спорт-пакетом
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Внутри же Ativa повторила братьев, разве что с блока управления «климатом» убрали шайбы. В списке стандартного оборудования значатся шесть подушек безопасности, системы автоторможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, задний парктроник, кнопка запуска мотора. Топ-версии положены мультимедиа-система с 9-дюймовым экраном, передний парктроник, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга «слепых» зон.

Двигатель перешел с Toyota Raize и Daihatsu Rocky – бензиновая «турботройка» 1KR-VET 1.0 мощностью 98 л.с. (140 Нм), которая сочетается с вариатором. Кстати, Ativa стала первой моделью с турбомотором в актуальной линейке Perodua. А вот полный привод кроссоверу не достался – только передний, хотя у «японцев» есть версии 4WD.  

Цены оказались ниже заявленных на старте приема предзаказов: от 61 500 до 72 000 местных ринггитов, что эквивалентно примерно 1 122 000 – 1 314 000 рублей по актуальному курсу (в феврале было 62 500 – 73 400 ринггитов или 1 141 000 – 1 340 000 рублей). Кроссоверы Toyota Raize и Daihatsu Rocky в Малайзии не продают, главным же конкурентом Perodua Ativa там считается паркетник Proton X50, хотя тот и крупнее. 

Протон – это тоже малазийский автопроизводитель, c 2017 года он находится под контролем китайского холдинга Geely. Ну а под индексом X50 в Малайзии выпускают чуть переделанный Geely Coolray. Паркетник Proton дороже Ативы – его цена стартует с отметки в 79 200 ринггитов (1 445 000 рублей), правда, он и мощнее («турботройка» 1.5 с отдачей в 150 или 177 л.с.), и богаче (у топ-версии есть панорамная крыша, камеры кругового обзора

За пределы Малайзии кроссовер Perodua Ativa, скорее всего, не выберется.

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