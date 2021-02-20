Ещё один близнец Toyota Raize: это Ativa, кроссовер никто не видел, но заказы уже принимают

Новый компактный кросс появился в гамме малазийской марки Perodua. Впрочем, новый он условно, ведь модель не разработана с нуля – она является клоном паркетников Toyota и Daihatsu. Полноценной премьеры кроссовера Perodua еще не было, что, однако, не помешало компании открыть бронирование, ведь в Малайзии скоро свернут льготную госпрограмму.

Первой маленький паркетник представила марка Daihatsu: модель, для которой возродили имя Rocky, дебютировала в октябре 2019-го. А месяц спустя у кросса появился аналог от Toyota – Raize (Daihatsu принадлежит Тойоте). Между собой машины отличаются лишь оформлением передней части да декором в салоне. Почти сразу после презентации «японцев» заговорили о том, что у Raize и Rocky будет еще один брат – от малазийской марки Perodua, чьими акциями владеет Daihatsu. Позже информация подтвердилась, также стал известен внутризаводской индекс кросса – D55L. Под конец прошлого года в Сеть выложили снимки замаскированного паркетника Perodua, а теперь сама компания объявила о старте приема предварительных заявок.

Производитель свой кросс все еще называет D55L или New Compact SUV, но малазийские профильные медиа уже выяснили товарное имя – Ativa. Презентации пока не было, Perodua распространила лишь тизер и листовку с «фрагментами» машины. Ну а спешку с бронированием компания объясняет тем, 30 июня в Малайзии закончится госпрограмма, которая освобождает от налога с продаж.

Тизер нового кроссовера Perodua

Напомним, в основе кроссов лежит платформа DNGA (Daihatsu New Global Architecture), которая, в свою очередь, представляет собой разновидность тойотовской TNGA (Toyota New Global Architecture). Габариты Raize и Rocky совпадают: длина – 3995 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2525 мм. Дорожный просвет равен 185 мм. У новинки Perodua наверняка те же размеры.



Судя по картинкам, у Ativa своя радиаторная решетка – с хромированными полосками, к ней примыкают фары (они светодиодные уже в «базе»). Также чуть иначе оформлена корма. Внутри же кросс Perodua, скорее всего, отличается от братьев лишь отделкой – по крайней мере, «приборка» и мультимедийная система у него аналогичные (мультимедиа – с 9-дюймовым планшетом, возвышающимся над передней панелью).

Листовка Perodua

В списке стандартного оборудования Perodua Ativa значатся шесть подушек безопасности, система предупреждения о выходе из занимаемой полосы и задний парктроник. В средней комплектации появляются та самая мультимедиа-система, передний парктроник и камера заднего вида. Наконец, топового паркетнику положены адаптивный круиз-контроль и система мониторинга «слепых» зон.



Двигатель перешел с Raize/Rocky – это бензиновая «турботройка» 1KR-VET 1.0 мощностью 98 л.с., которая сочетается с вариатором. Кстати, паркетник Ativa стал первой моделью с турбомотором в актуальной линейке Perodua. Кроссоверы Toyota и Daihatsu доступны как с передним, так и с полным приводом, но пока неизвестно, есть ли версия 4WD у Ativa.

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Цена новинки Perodua лежит в диапазоне 62 500 – 73 400 местных ринггитов, что эквивалентно примерно 1 146 000 – 1 345 000 рублей. Близнецы Ativa от Тойоты и Daihatsu в Малайзии не представлены, хотя в локальной гамме Toyota, например, есть рамный кроссовер Rush, который является братом Perodua Aruz.



Toyota Raize и Daihatsu Rocky, помимо родной Японии, должны освоить и другие рынки. А вот Perodua Ativa за пределы Малайзии, скорее всего, не выберется.