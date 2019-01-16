Ещё один близнец рамного кросса Toyota Rush: теперь только с «автоматом»

В Малайзии состоялась официальная премьера новой модели местной марки Perodua. Кроссовер доступен только с одним мотором.

Раньше малазийская Perodua производила под своим брендом только перелицованные автомобили Daihatsu (японцы владеют четвертью акций этой фирмы). Однако в последние несколько лет у марки появились собственные модели, которые, правда, по-прежнему базируются на агрегатах Daihatsu и Toyota (Тойоте, в свою очередь, принадлежит Daihatsu). Речь идёт о седане Bezza и хэтчбеке Myvi нового поколения. Несмотря на это, Perodua продолжает выпускать и машины по лицензии: новой моделью марки стал кроссовер Aruz – близнец Toyota Rush и Daihatsu Terios последней генерации. Отметим, клон «японцев» был в линейке Perodua и прежде – первое поколение продавалось в Малайзии под названием Kembara, вторая генерация получила имя Nautica.

Как и у нынешних Rush и Terios, у кросса Aruz рамная конструкция, независимая передняя подвеска и неразрезной задний мост. Привод у всех трёх «братьев» только задний. Габариты у машин тоже едины: длина составляет 4 435 мм, а расстояние между осями – 2 685 мм. Внешне Perodua Aruz отличается лишь логотипами, бамперами и радиаторной решёткой.

В салоне семь посадочных мест. Интерьер почти такой же, как и у «родственников», однако у малазийского кроссовера немного изменили дизайн передней панели, поменяли блок управления микроклиматом и мультимедийную систему.

Под капотом тот же двигатель, что и у доноров: бензиновый четырёхцилиндровый «атмосферник» серии 2NR-VE объемом 1,5 литра и мощностью 105 л.с. (136 Нм). В пару к нему идёт только 4-ступенчатый «автомат», хотя Rush и Terios могут комплектоваться также 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Новый кроссовер предлагается в двух вариантах исполнения. В список оснащения базовой версии входят: кнопка запуска двигателя, светодиодная оптика, 6 подушек безопасности, система ESP, кондиционер с дополнительными дефлекторами на потолке, 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски. У топовой версии руль и рукоятка рычага передач отделаны кожей, есть передние «противотуманки» и комплекс систем безопасности.

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Perodua Aruz уже можно купить, но он продаётся только на рынке Малайзии. Минимальная цена – 72 900 малайзийских ринггита. В пересчете с местной валюты на наши деньги цена SUV начинается с отметки около 1,2 млн рублей. Кстати, Toyota Rush третьей генерации можно купить и в Малайзии, а вот марка Daihatsu там представлена только коммерческими автомобилями. «Японец» оказался дороже: на местном рынке он стоит от 93 000 myr, то есть примерно 1,5 млн рублей.

В будущем компания планирует продолжить выпускать собственные модели. Так, в конце прошлого года на автосалоне в Куала-Лумпуре Perodua представила X-Concept, на примере которого марка показала, как будет развиваться дизайн её машин.