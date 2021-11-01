Паркетник Toyota Raize: гибридная система, как у Nissan, и другие обновки

Вместе с кроссом Тойоты гибридную версию обрел и его брат под маркой Daihatsu.Обе модели также обзавелись новым базовым мотором.

Кроссоверы-близнецы Toyota Raize и Daihatsu Rocky длиной 3995 мм дебютировали в Японии под конец 2019 года, и до сегодняшнего дня оба были доступны там исключительно с литровой «турботройкой». К слову, для материнской Тойоты модель точно оказалась удачной: по данным местных СМИ, в 2020-м Raize, открывающий кросс-линейку марки, разошелся тиражом 126 038 экземпляров. Rocky менее успешен, на нем в Японии в прошлом году выбор остановили 31 153 клиента. И вот обе компании объявили о расширении гаммы.

Главное – паркетники предложены с новой гибридной системой e-Smart, которая аналогична ниссановской e-Power. Особенность системы заключается в том, что ДВС не связан с ведущими колесами, он работает только как генератор для подзарядки батареи, а колеса вращает электромотор.

Raize e-Smart и Rocky e-Smart оснащены новым трехцилиндровым атмосферным движком WA-VEX 1.2 (82 л.с., 105 Нм), под задними креслами размещен литий-ионный аккумулятор емкостью 4,3 Ач, передние же колеса в движение приводит электродвигатель мощностью 106 л.с. (170 Нм). Кроме того, у гибридных Toyota Raize и Daihatsu Rocky есть режим Smart-Pedal (он включается отдельной кнопкой), позволяющий управлять ускорением и замедлением только педалью акселератора (e-Pedal у Nissan). Объем бензобака у таких паркетников слегка уменьшен: 33 литра вместо 36 литров у стандартных машин. Заявленный средний расход топлива Raize/Rocky e-Smart – 3,6 л/100 км по циклу WLTC.



Toyota Raize e-Smart 1 / 4 Toyota Raize e-Smart 2 / 4 Toyota Raize e-Smart 3 / 4 Toyota Raize e-Smart 4 / 4

Есть и другие обновки. Так, «традиционные» кроссоверы с передним приводом теперь оснащаются атмосферной «тройкой» WA-VE 1.2, которая выдает 87 л.с. и 113 Нм (ее разновидностью является мотор WA-VEX). «Турботройка» 1KR-VET 1.0 (98 л.с., 140 Нм) осталась в строю, но она положена только полноприводным Raize и Rocky. Бензиновые кроссоверы по-прежнему комплектуются вариатором D-CVT от Daihatsu. В новом модельном году у машин также появился электрический стояночный тормоз. Ну и наконец, отныне во всех комплектациях имеется комплекс систем безопасности Smart Assist, включающий систему автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов, которая теперь срабатывает и в ночное время) и адаптивный круиз-контроль.



Daihatsu Rocky e-Smart 1 / 4 Daihatsu Rocky e-Smart 2 / 4 Daihatsu Rocky e-Smart 3 / 4 Daihatsu Rocky e-Smart 4 / 4

«Традиционный» Toyota Raize стоит от 1 707 000 йен (около 1 070 000 рублей по текущему курсу), Daihatsu Rocky – от 1 667 000 йен (1 045 000 рублей). Гибридный кросс Тойоты обойдется минимум в 2 163 000 йен (1 356 000 рублей), Rocky e-Smart стоит от 2 116 000 йен (1 327 000 рублей).



Между тем у кроссов Toyota и Daihatsu есть еще один брат – Perodua Ativa, эта модель адресована Малайзии (Perodua – малазийская марка, ее акциями владеет Daihatsu). Пока неизвестно, достанется ли Ativa система e-Smart.